Filtren per què Joan Carles ha decidit quedar-se a Abu Dhabi realment

La Casa Reial ha confirmat que Joan Carles de Borbó residirà permanentment a Abu Dhabi, tal com assegurava ell mateix en una carta dirigida al seu fill. Molts pensaven que l’emèrit podria intentar tornar a Espanya ara que la Fiscalia ha decidit no continuar-lo investigant, però no ha estat així. Una de les persones que té més informació sobre els motius d’aquesta decisió és Pilar Eyre, que ho detalla en la seva columna de Lecturas d’avui. La periodista catalana ha contactat amb un amic íntim de Joan Carles, que li explica que les paraules que han fet servir a la interlocutòria han estat claus: “Ha estat tan demolidora que hauria estat millor que l’assenyalessin com a culpable, perquè així almenys hauria pogut defensar-se. Suborn, irregularitats fiscals, blanqueig de capitals, abusos… totes aquestes paraules apareixen en el text i causen la sensació que, si Joan Carles no fos inviolable, hauria d’estar complint pena de presó fins al final dels seus dies”.

Alguns amics de Joan Carles l’havien felicitat públicament per la decisió judicial, fins al punt d’assegurar que el tornaríem a veure per Espanya aviat. Aquest moment arribarà, però en forma de visita puntual. Llavors com és que al final ha decidit quedar-se als països àrabs? Segons Pilar Eyre, perquè és “més llest” que tots els amics junts: “Joan Carles està en la batalla política des que era nen i sabia que no era cert que podia tornar. Ell sap que els espanyols han deixat d’estimar-lo com van deixar d’estimar el seu avi el 1931 i com van fer anys després amb el seu pare”. La periodista va entrevista el pare de Joan Carles el 1981, quan li va confirmar que tenia la sensació que no era “ningú”. Explica que li deien que si Joan Carles estava a Mallorca, no era convenient que ell també hi anés i que no sabien on situar-lo a les cerimònies oficials, per la qual cosa va deixar d’acudir: “Molesto i pocs amics tenen el valor de continuar al meu costat”, deia el pare de Joan Carles… una sensació que ara està experimentant ell en primera persona.

La periodista aplaudeix que Joan Carles hagi estat a prop de demanar disculpes pel seu “comportament lamentable”. Ella mai no s’havia cregut que tingués ganes de tornar a Espanya: “El que li agradaria seria tornar a tenir 40 anys, quan estava al cim del món i ningú no qüestionava el seu poder. Ara sabem què ha fet i tornar en aquestes condicions era impensable. Sense assignació, sense casa, sense poder moure’s lliurement, envoltat d’una guàrdia pretoriana que controlarà tots els seus moviments i, tot i això, sempre sortir amb la por que l’insultin, que li diguin que és un lladre i que l’escridassin com al gendre. No gràcies, no ha volgut. Per això és millor viure com un xeic àrab en un país que el protegeix i que l’homenatja les 24 hores”.

Joan Carles es quedarà a Abu Dhabi de manera permanent | Europa Press

I és que a Abu Dhabi estaria gaudint d’una privacitat que mai no ha tingut a Espanya. I no només això, sinó que allà pot anar de creuer i gaudir d’una vida de luxe sense que ningú no el vegi: “Allà gaudeix d’intimitat i és autènticament inviolable, ja que ningú no té informació sobre els seus moviments”.