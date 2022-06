Jhon Mejía: d’actor de TV3 a Hollywood

En Jhon Mejía va començar en el món de la interpretació quan era molt petit, el que el va ajudar a tenir papers petits a La Riera i a Nit i dia de TV3. L’actor ha fet el salt i actualment està provant sort a Hollywood, el que ha donat ales al Tot es mou per entrevistar-lo. El jove ha explicat que sempre havia somiat amb arribar a la meca de cinema, un paradís per als intèrprets que volen fer-se un lloc en el món del cinema.

I com ha aconseguit complir aquest somni? Ell mateix ho explica molt il·lusionat: “Em va sorgir l’oportunitat de venir cap aquí a provar l’experiència gràcies a una beca. Va anar perfecte perquè vaig començar a treballar. Vaig trobar els meus representants i vaig començar a treballar sense parar”.

Com és la vida a Hollywood, ara que hi viu? “Està realment bé si treballes. Jo he tingut la sort que estic treballant moltíssim des que he arribat, ja que tot just ara acabo d’acabar el rodatge d’una pel·lícula i d’una sèrie. Abans quan treballava a Espanya veia molt llunyana aquesta possibilitat, però aquí estic. L’experiència és brutal i encara no m’ho crec, moltes vegades. Estic content perquè estic aprofitant el moment, això sí”.

El Jhon Mejía explica com ha arribat a Hollywood | TV3

Jhon Mejía explica com és la vida a Hollywood

Ara es troba en un moment més tranquil, després d’unes setmanes de rodatge molt intenses: “D’aquí a dues setmanes aniré a Nova York per participar en un dels millors seminaris d’interpretació de tot el món, d’on han sorgit estrelles que han acabat triomfant a Hollywood. Em fa moltíssima il·lusió perquè espero que m’ajudi a reconnectar amb mi mateix per poder explorant com sóc com a ésser humà i com a actor. Vull centrar-me en projectes personals uns mesos perquè crec que això em pot ajudar”.

Darrerament s’han publicat un parell d’articles en els que el comparen amb Benicio del Toro, l’exitós actor. Com era d’esperar, deixa clar que aquesta comparativa l’imposa molt perquè hi ha pocs actors amb una trajectòria tan increïble: “Ja m’agradaria arribar a tenir la mateixa carrera. És increïble i m’encantaria seguir els seus passos com a actor”.

El jove actor recorda la seva època a TV3

Sobre la seva etapa a TV3, destaca que la té molt present i que la recorda amb molta estima: “TV3 és casa meva, allà on vaig començar. Sempre em fa il·lusió tornar-hi ni que sigui a través d’una entrevista amb un dels seus programes perquè representa el tornar als meus orígens. Jo tenia 18 anys i estava treballant amb professionals i actors importants, ho recordo com si fos ahir”.