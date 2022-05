Mor de càncer Jesús Mariñas, l’icònic periodista del cor

Jesús Mariñas ha mort aquest dimarts als 79 anys després d’uns mesos lluitant contra un càncer de bufeta. El mes passat va publicar-se la primera fotografia de l’icònic periodista del cor des de l’hospital, la que feia evident que es trobava molt malament. El seu estat era greu i, finalment, ha acabat morint en no poder superar la malaltia. El seu marit, amb qui estava amb ell des de fa més de 32 anys, confirma la pèrdua i deixa clar que ha mort tranquil. El periodista va estar treballant fins a l’últim moment, ja que fins a la setmana passada va estar publicant la seva columna. Era el marit, de fet, qui explicava en una publicació a Instagram que tenia el portàtil a l’habitació de l’hospital per continuar treballant i estant informat sobre l’actualitat de la premsa del cor.

Nascut a La Corunya el 1942, Jesús Mariñas ha estat un dels periodistes especialitzats en premsa rosa més famosos d’Espanya. La seva primera gran feina va ser al Protagonistas de Luis del Olmo, lloc des del que va començar a aprendre sobre els personatges coneguts de l’època. Quan es va fer realment popular, però, va ser durant la seva estada a Tómbola, un dels programes de televisió amb més repercussió mediàtica. Com a especialista en aquest món, ha treballat en algunes de les revistes més importants, així com a televisió i la ràdio.

Foto impactant de Jesús Mariñas des de l’hospital | Instagram

La salut de Jesús Mariñas va empitjorar el passat mes de març

Aquests últims mesos havia estat allunyat de la televisió, sobretot per culpa d’aquests problemes de salut. Era l’octubre de l’any passat quan deia públicament que tenia càncer de bufeta i que era per això que necessitava descansar. Es va mostrar molt optimista, per això: “En la meva època, que et diguessin que tens càncer era sinònim que moriries aviat. Crec que espanta que t’ho diguin, però jo el superaré. En aquests moments, el meu marit Elio ho és tot i és fonamental a la meva vida”.

El seu estat va empitjorar el passat mes de març, sobretot quan va començar a negar-se a menjar i a tenir dificultats per parlar. Era en aquell moment que el marit insistia perquè el traslladessin a l’hospital, lloc des del que no s’ha separat del seu costat. Amb la seva mort, marxa una de les figures més importants i populars de la premsa rosa.

Joaquín Prat s’acomiada de Jesús Mariñas

La notícia de la mort de Jesús Mariñas ha entristit els seus companys de professió, que han omplert la xarxa de missatges de comiat a un dels grans del periodisme del cor. L’encarregat de confirmar la notícia a televisió en directe era Joaquín Prat, que hi dedicava un missatge molt emotiu des d’El Programa de Ana Rosa: “Jesús, allà on vagis… que tinguis un bon viatge. Et trobarem a faltar”, deia el presentador visiblement afectat.

De caràcter obert, alegre i molt simpàtic; són molts els periodistes que l’han alabat al llarg de la seva carrera periodística. Tots estimaven el Jesús Mariñas, un “mestre del gènere” veterà del que molts han après, segons ha assegurat Joaquín Prat. A ell també l’unia una relació personal, tal com ha revelat en la petita pantalla: “Personalment, trobaré molt a faltar els missatges d’estima que m’enviaves. Trobaré a faltar les converses que teníem, en les que m’explicaves com havien anat els teus viatges. Recordo que t’encantava Nova York i que comparties amb mi moltes anècdotes. No puc més que pensar que ja estàs descansant, Jesús. Aquest camí ha estat llarg…”, deia tot fent referència a la lluita que ha fet el periodista contra el càncer. En el passat, a més a més, també va haver de fer front a un càncer de pell que sí que va poder deixar enrere.

Joaquín Prat, tras la muerte de Jesús Mariñas: "Se muere un amigo y un queridísimo compañero" #AR10Mhttps://t.co/hLzpVFWV1b — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 10, 2022

Ara el seu comiat es realitzarà en la més estricta intimitat i no hi haurà tanatori, tal com han afirmat des del programa de televisió. Sigui com sigui, s’espera que molts aprofitin la pèrdua per destacar la seva figura dins del periodisme del cor i de la televisió.