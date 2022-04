La primera foto de Jesús Mariñas a l’hospital, molt impactant

Jesús Mariñas va haver de ser ingressat a l’hospital a principis de mes per culpa de problemes derivats del càncer de bufeta que pateix des de fa un parell d’anys. L’icònic periodista del cor, de 79 anys, fa 21 dies que és al centre hospitalari sense poder rebre alta. A poc a poc va millorant, tal com informen fonts properes, però continua dèbil i no pot tornar a casa de moment. No l’havíem vist fins ara, que el seu marit ha compartit una foto que el mostra visiblement envellit i empitjorat físicament: “És el meu aniversari i apago l’espelma en companyia de Jesús i Ana”, diu el fotògraf. Elio Valderrama va ser qui va trucar l’ambulància el dia del seu ingrés, quan va veure que el marit no podia parlar i tampoc no volia menjar. El veneçolà és el seu pilar fonamental, amb qui surt des de fa tres dècades.

Foto impactant de Jesús Mariñas des de l’hospital | Instagram

Jesús Mariñas va viure un malson la nit de l’ingrés hospitalari

La nit en la que van haver d’acudir a urgències va ser un desastre. Des de l’any passat, Jesús Mariñas rep tractament oncològic a l’hospital Ramón y Cajal. Quin és el problema? Que quan va arribar l’ambulància a casa, es van negar a traslladar-lo a aquell hospital perquè quedava més lluny i no és el que li correspon per zona. Això va forçar el matrimoni a haver de demanar un taxi fins allà, el que no han dubtat en denunciar.

No s’han filtrat molts detalls de la causa concreta del seu empitjorament, però diverses revistes deixen caure que podria tenir a veure amb la medicació que està prenent Jesús Mariñas en el tractament contra el càncer. Sembla que una de les pastilles que pren li hauria provocat uns efectes secundaris greus que van provocar que hagués de ser traslladat fins allà de manera immediata. Hauria estat greu, sobretot tenint en compte que encara ha de continuar ingressat quan ha passat gairebé un mes d’aquell moment.

La rutina del periodista del cor a l’hospital

Durant aquestes setmanes, els fotògrafs congregats a les portes de l’hospital han pogut veure com s’apropaven companys de professió del tertulià, que volen donar-li ànims i interessar-se pel seu estat. Ells mateixos han confirmat que el periodista millor a poc a poc i que ha tornat a menjar amb normalitat. De moment caldrà esperar per veure la seva evolució, la que confien que sigui bona i ràpida perquè pugui tornar a casa com abans millor. El que Jesús no hauria deixat de banda són les seves cròniques de premsa rosa, les que continua escrivint des de l’habitació: “Està recuperat, però la malaltia té pujades i baixades i aquí està millor atès”, explica el marit a El Español.

Sobre el seu estat d’ànim, alguns amics que l’han visitat asseguren que és molt bo: “El seu ànim és immillorable i l’actitud, envejable. Fa bromes a les infermeres i als metges, continua fidel al seu estil”, asseguren. A més a més, reconeixen que està preocupat pel seu estil i que continua pentinant-se i estant pendent de la imatge en tot moment.