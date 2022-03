Telecinco aconsegueix l’entrevista més buscada: Isabel Pantoja se sincera

L’exclusiva que acaba d’anunciar Sálvame promet fer història. El programa del cor de Telecinco ha aconseguit convèncer Isabel Pantoja perquè trenqui el seu silenci després de més d’un any rebent per tots bandes. Aquesta serà, sense cap mena de dubte, una de les entrevistes més esperades de tots els temps. I és que la cantant ha encadenat una polèmica rere una altra aquests darrers mesos, especialment des que el fill l’acusés públicament d’enganyar-lo per quedar-se amb l’herència del pare. Els problemes familiars l’han deixat completament sola, el que ha donat ales a gent propera a ella per compartir amb la premsa la seva preocupació pel seu estat. S’ha dit de tot sobre ella, però ara és el seu torn de dir què pensa realment de tot plegat.

En el programa d’aquesta tarda, emetran 28 minuts de converses inèdites en les que revela què pensa “de tot i de tots”. Aquesta exclusiva no podia arribar en millor moment, tenint en compte que és ara quan més es parla d’ella. La família està completament trencada, els fills no es parlen amb ella i tampoc entre ells. Les acusacions volen i ella reconeixia, fa poc més d’un mes, sentir-se “òrfena“.

Isabel Pantoja: el avance de lo que "realmente piensa" en 28 minutos de conversaciones inéditas https://t.co/gz3YqfZWhx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 2, 2022

En aquests moments la pregunta obligatòria és si té previst fer algun gest per intentar recuperar la relació amb Kiko Rivera o si opta per donar-la per perduda. Jorge Javier Vázquez ha deixat clar que la conversa que han gravat és “molt aclaridora”, el que caldrà esperar per saber a què es refereix exactament. Es tracta del testimoni més esperat, una entrevista que han buscat tots els mitjans de comunicació i que cap no havia pogut aconseguir fins ara. L’expectació serà màxima, d’això no hi ha cap mena de dubte. Tampoc no se sap quants diners li hauran donat a canvi d’aquesta bomba, la que pot beneficiar molt al programa i també als comptes bancaris de la Pantoja.