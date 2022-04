Isa Pantoja revela com era la dura relació de Marta Riesco i Antonio David

Isa Pantoja ha parlat més del compte. La filla d’Isabel Pantoja era molt amiga de Marta Riesco, i ara ha revelat informació de com era la relació que mantenien la periodista i l’exguàrdia civil. Després que fa dos setmanes ella tallés en directe amb Antonio David, aquesta setmana li ha donat un ultimàtum assegurant que la condició perquè la relació segueixi endavant és que tots dos lluitin i la tirin endavant, i no només ella.

En declaracions a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, Isa Pantoja ha assenyalat que “tota la informació que tenim és de Marta. Però no sabem què és el que vol Antonio David. Marta ha dit que es vol casar, i que vol tenir fills, però no sabem què vol ell. De totes maneres, jo crec que està mesurant els temps amb Olga, perquè tenen una filla en comú”. I, seguidament, ha deixat anar la bomba: “La notícia de que estaven junts va sortir fa sis mesos, però Marta porta esperant que ell li doni el seu lloc quasi dos anys, i us ho dic jo que porten molt més del temps que han dit”.

Marta Riesco i Antonio David Flores – Telecinco

En aquest moment, els seus companys de programa exclamaven: “Ja ha sortit la bomba! Dos anys acaba de dir! I ella era molt amiga de Marta!” I, ràpidament, la filla d’Isabel Pantoja ha intentat recular com ha pogut: “Sí, però jo en aquell moment no sabia res, i crec que ni estaven junts quan jo era la seva amiga. Però no poden ser de cap manera 6 o 8 mesos com diuen ells”.

“Potser no porten 2 anys, sinó 1 any i mig, però més de sis mesos segur. Ella diu que ha lluitat molt, i això no pot ser en només cinc mesos, jo crec que ha d’haver més història darrera. Perquè l’actitud de Marta és com si portés aguantant molt de temps. I si és així, és normal que ella demani el seu lloc ja”, ha conclòs Isa Pantoja.