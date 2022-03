Isa Pantoja li diu “fals” a Kiko Rivera per reconciliar-se amb Anabel

Isa Pantoja continua la guerra amb el seu germà, Kiko Rivera. Tot va començar quan el DJ va fer unes dures declaracions en una entrevista a una revista del cor assegurant que la seva germana s’havia intentat suïcidar quan era jove tallant-se les venes. A partir d’aquest moment Isa va decidir tallar la relació amb el seu germà, i fins i tot va valorar si posar-li una querella -tot i que encara no ha concretat si finalment la va arribar a posar o no, en tractar-se del seu germà-.

Kiko Rivera i Anabel Pantoja, en una foto d’arxiu – Instagram

En l’entrevista, Kiko carregava també contra la seva cosina, Anabel Pantoja. Però ara sembla que s’hauria reconciliat amb ella. Segons va explicar el propi DJ, s’ha comunicat amb la seva cosina per conéixer l’estat de salut del seu pare, Bernardo Pantoja, que porta més de tres setmanes ingressat a l’hospital per unes complicacions com a conseqüència de la diabetis que pateix. A més, a l’hospital sevillà on es troba Bernardo encara no haurien aconseguit trobar l’origen de les dolències del pare de l’influencer, un fet que té a tota la família molt preocupada.

A més, Kiko va anar a visitar al seu tiet a l’hospital, tal i com li havia demanat en reiterades ocasions Anabel. Bernardo tindria un gran afecte pel DJ, i la visita del seu nebot li hauria alegrat els dies a l’hospital. Però Isa Pantoja no es creu aquesta reconciliació i aquest bon rotllo sobtat entre Anabel i Kiko. Així ho ha confessat durant una intervenció a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana.

Bernardo Pantoja | Europa Press

“No m’ho crec”

“Per part de la meva cosina sí que em crec la reconciliació, però part del meu germà no. Recordem que ella va anar a casa de Kiko a veuer a les seves nebodes i ell no va sortir de la seva habitació. Però de sobte un dia surt al balcó de casa seva i diu que té moltes ganes de veure a Anabel. No m’ho crec i em sembla molt fals per la seva part”, ha conclòs la filla d’Isabel Pantoja.