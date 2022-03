Isa Pantoja confessa que està decebuda amb la seva mare, Isabel Pantoja

Més problemes per Isabel Pantoja. Després de la mort de la seva mare, i de l’enfrontament que manté amb el seu fill Kiko Rivera -amb qui encara no té relació-, la cantant hauria decebut ara a la seva filla, Isa Pantoja. La jove va explicar la setmana passada que la seva mare no havia felicitat al seu fill pel seu aniversari, i que això li estranyava ja que sempre ho feia. Tot i així, la va justificar dient que pateix una depressió, que no es troba bé i que en aquests moments no té telèfon.

Isabel Pantoja – Europa Press

En canvi, la parella d’Isa Pantoja, Asraf Beno, va criticar des del programa ‘Viva la vida’, on treballa com a tertulià, que la cantant no es dignés a felicitar el seu nét el dia del seu aniversari. I aquest dimarts ha estat el torn d’Isa, que ha respost des d’El Programa de Ana Rosa: “Asraf té la seva opinió, però jo la justifico perquè crec que ella no està bé, i això ho mantinc. Jo no sé si té ajuda professional o no, però jo he vist que ella no està bé”, ha començat a explicar.

Isa Pantoja | Telecinco

“Potser li han recomanat que no tingui mòbil per evitar que la gent li pugui passar informació de què s’està dient als mitjans. Jo li vaig escriure la setmana passada a la meva mare i no m’ha respost”, ha recordat la filla d’Isabel Pantoja. “Jo puc explicar en públic que la meva mare no ha felicitat al meu fill, i vosaltres tindreu la vostra opinió, i el que ha dit Asraf ho penseu molts, estic segura. Però jo també em faig algunes preguntes, no soc tonta“, ha reconegut.

“Al meu fill es més complicat explicar-li“

Alhora, Isa Pantoja ha volgut deixar clar que “és la meva mare, i ara mateix no pot ser conscient de tot el que està passant, i el meu deure és estar aquí per quan ella em necessiti”. Preguntada per si s’ha plantejat agafar el seu fill i anar a Cantora, ha respost: “Es que a mi m’ha dit que no hi vagi, que necessita el seu temps, i que vol estar amb el meu tiet Agustín. Jo ho respecto, i ella sap que jo soc aquí”.

“No ho entenc, però ho respecto perquè és la meva mare. Ara bé, al meu fill és més complicat explicar-li. Però això ho entendrà amb el temps, encara és massa petit. Ell té un vincle molt fort amb la meva mare i espero que el recuperin ràpid”, ha conclòs Isa Pantoja.