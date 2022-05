Intent d’agressió a Chanel: un home entra amb una pistola al seu camerino

Moment molt complicat per a Chanel. Segons han explicat al programa ‘Socialité’, de Telecinco, la cantant hauria patit un intent d’agressió. Un error en la seguretat va fer que un home aconseguís entrar al camerino de Chanel amb una pistola. El cantautor Nacho Campillo ha estat qui ho ha explicat, ja que va presenciar tota l’escena.

“Estàvem al camerino, una mica abans de sortir a actuar a la plaça Major de Madrid, i, de sobte, va entrar la policia amb un home a qui van estirar a terra. Tenia una pinta estranya. I jo vaig escoltar que deien que portava una pistola”, ha comenat a explicar Campillo. Eren les 21 hores quan la cantant feia la seva aparició a l’escenari de les Festes de San Isidro.

Chanel – Europa Press

I un gran error en la seguretat de l’esdeveniment va posar en risc la vida de Chanel i la de tots els presents. Els camerinos estaven situats a la dreta de l’escenari. Eren uns habitacles sense pestell i amb una cortina negra que els separava del públic. En qüestió de segons la part posterior de l’escenari es va omplir d’agents amb armilles anti-bales que escorcollen a l’home, que acaba detingut.

“No va passar res, perquè van arribar com 20 efectius de la policia i se’l van endur“, ha conclòs el cantautor. Així les coses, si no hagués estat per la ràpida actuació de la policia, ara podríem estar lamentant conseqüències més greus. Encara es desconeix si la pistola era de debò o no, però afortunadament la policia va actuar en el moment precís.