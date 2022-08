L’estranya raó per la qual Meghan Trainor té dos vàters en un lavabo

Els artistes tendeixen a tenir peculiars manies que els fan únics. El cas d’aquest dimecres és el de la cantant estatunidenca Meghan Trainor, que va saltar a la fama per la cançó All about that bass. En una entrevista, ha confessat que té dos vàters dins d’un mateix lavabo a casa seva, per poder fer les seves necessitats al costat del seu marit simultàniament. “Ens agrada utilitzar-los junts cada dia”, ha assegurat la cantant.

Trainor i el seu marit, l’actor de Spy Kids, Daryl Sabara es van casar el 2018 i van tenir el seu primer fill el 2021. En el moment de comprar-se la casa on viuen van decidir demanar que els instal·lessin un altre vàter al costat del que ja hi havia. Segons la cantant, li agrada compartir aquests moment íntims amb el seu marit. “De vegades ens agafem la mà i orinem plegats“, somreia la cantant mentre explicava les seves intimitats en un podcast anomenat Pretty Basic.

Tot i això, Trainor també assegura que anar de ventre és una cosa que ella no suporta fer amb el seu marit: “Ell pot estar amb mi, però jo no aguanto els moments on ell ha de utilitzar el vàter per això, em sap greu Daryl”, explicava en el mateix programa de ràdio la cantant anglesa.

Airejar intimitats pot ser perjudicial

El que no s’esperava Trainor és que la seva peculiar història es faria viral, una situació que va incomodar al públic, ja que no cada dia una persona famosa aireja les seves intimitats a internet. Pel que fa a la cantant, però, ella en cap moment es va sentir incòmode amb les seves explicacions, però sí que confessa que “la seva mare li va cridar l’atenció”. Fins i tot el seu marit també li va demanar que parés, però ella no hi veu cap mal en seguir explicant les seves intimitats: “A la gent li encanta saber les nostres històries i el que fem quan no ens miren”, afirma la cantant.