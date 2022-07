Els famosos que pugen vídeos eròtics a la plataforma per adults OnlyFans

La pàgina per adults OnlyFans continua batent rècords d’audiència, i molta gent ja ha fet d’aquesta plataforma la seva manera de viure. OnlyFans no és només per gent famosa, al contrari, molts anònims s’estan omplint les butxaques a base de vendre contingut eròtic o pornogràfic a través d’aquesta pàgina. El funcionament d’aquesta polèmica pàgina és molt senzill: els consumidors es subscriuen al canal que els interessa i fan un pagament mensual que pot anar des de quantitats molt baixes a sumes de diners estratosfèriques. Així tenen accés als vídeos de la persona que els interessa i el creador de contingut guanya diner ‘fàcil’.

Aquests vídeos poden no ser pornogràfics, tot i que n’hi ha molts on sí que surt gent tenint relacions sexuals. Però a banda d’actors porno, hi ha molts creadors de contingut que mostren només el cos o envien vídeos específics complint peticions dels seus usuaris. Davant l’auge d’aquesta plataforma tan qüestionada, que permet a molta gent guanyar milers d’euros al mes, fins i tot alguns influencers, celebrities, actors, cantants i models s’han obert un canal. Aquesta és la llista de famosos internacionals que s’han sumat a OnlyFans per aconseguir ingressos extra:

Cardi B

Amber Rose

Tyler Posey

Bella Thorne

Aaron Carter

Blac Chyna

Bhad Bhabie

Tyga

A l’estat espanyol també ha arribat la moda d’OnlyFans i hi ha noms molt coneguts que tenen un compte en aquesta plataforma exclusivament per a adults. Aquests són alguns dels famosos i influencers que tenen compte a OnlyFans:

Mari Cielo Pajares

Daniela Blume

Nacho Vidal

Andrea Gasca

Mala Rodríguez

Alyson Eckmann

Apolonia Lapiedra

Jacobo Ostos

Alberto Santana

Patricia Steisy

Silvia Sicilia

Lola Ortiz

Amor Romeira

Allen King

Lucio Saints

Álex Bueno

Quants diners es poden arribar a guanyar gràcies a OnlyFans?

Molts anònims opten per utilitzar OnlyFans per a obtenir ingressos extra durant el mes. Altres es dediquen exclusivament a aquesta plataforma i es guanyen la vida amb ella. Els partidaris diuen que és una manera fàcil de guanyar diners de forma ràpida i sense haver d’esforçar-se com en una feina tradicional, on es guanyen molt menys diners i es treballa molt més. D’aquí que OnlyFans estigui triomfant arreu del món. Però, quant es pot guanyar a aquesta plataforma per adults?

Per començar cal saber que OnlyFans es queda amb un 20% dels diners que es generen a cada canal. El 80% restant se l’emporta el creador de contingut i els seus ingressos depenen de la quantitat de gent que es subscrigui al seu canal. La quota mensual la fixen els mateixos creadors de contingut i els fans paguen per veure les fotos o vídeos eròtics o pornogràfics. Les tarifes, per tant, les decideix el mateix creador del contingut.

L’ex actor porno Nacho Vidal, per exemple, té una quota mensual de 16 euros per als seus fans, mentre que la tronista Patricia Steisy ha fixat un pagament mínim de 49 euros per al seu contingut. La sexòloga Daniela Blume, per la seva banda, cobra 22 euros mensuals. Així, la quota varia molt segons el que estableix el creador per mirar de captar fans que es subscriguin al canal i li permetin forrar-se gràcies a aquesta plataforma.