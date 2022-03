Qui és qui en el cercle més íntim de Cristina de Borbó

Cristina de Borbó és al centre mediàtic des que es publiquessin unes fotos del seu marit, d’Iñaki Urdangarin, passejant de la mà d’una altra dona. En el comunicat oficial que van emetre parlaven d’una “interrupció temporal del matrimoni“, però les informacions que han anat sortint deixen clar que ella no està disposada a perdonar aquesta humiliació pública. La setmana passada va voler que sortís a la llum la seva versió de la història, segons la qual ella se sent enganyada i decebuda. No hi ha marxa enrere, el que fa que estigui vivint una etapa complicada. És en moments com aquests que diuen que t’adones de qui són els teus amics vertaders. Qui forma part del cercle de confiança de la filla de Joan Carles I? Lecturas coneix les seves identitats i les treu avui a la llum.

Una de les persones més importants a la vida de la infanta espanyola és la seva germana Elena. Sempre s’han mantingut unides, fins i tot durant el judici del cas Nóos i el posterior empresonament d’Iñaki. El seu germà Felip va girar l’esquena a Cristina per evitar que el cas de corrupció esquitxés la Casa Reial encara més. Ara bé, Elena va obviar tots els comentaris i li va mostrar el seu suport incondicional. Ara també estaria ajudant-la en tot el possible, sobretot perquè ella sap de primera mà què suposa separar-se i anunciar un divorci quan formes part de la família reial.

Elena i Cristina de Borbó, juntes en els pitjors moments de l’altra | Europa Press

I a més a més d’Elena, qui més està al costat de Cristina ara mateix? Rosario Nadal és considerada com una de les seves millors amigues des de fa més de 30 anys. Van començar a tenir bona relació durant els estius que van compartir a Mallorca, quan ella sortia amb el cosí de Cristina, Kyril de Bulgària. Juntes s’han donat suport en els pitjors moments dels seus respectius matrimonis, pel que sembla.

Per una altra banda, la revista recorda que Cristina està molt unida als seus cosins grecs. Alexia i Pablo de Grècia s’haurien convertit en un suport fonamental per a ella. Els nebots de Sofia sempre han tingut molt bona relació amb ella, la que s’hauria fet més estreta encara a mesura que han anat creixent. Cal recordar que Cristina va viure a Nova York i a París amb la seva cosina, amb qui tindria una unió molt forta.

Cristina de Borbó, amb Elena i les seves cosines gregues | Europa Press

Molts han parlat sobre la situació actual de Cristina de Borbó, però cap d’aquests quatre membres del seu cercle més estret ha parlat amb la premsa. Cap comentari, un hermetisme amb el que intenten ajudar la seva familiar i amiga de l’ànima en un dels seus pitjors moments.