Iñaki Urdangarin, sense diners… però en un restaurant català caríssim

Iñaki Urdangarin torna a ser a Barcelona. Cada cop és més habitual veure l’exmarit de Cristina de Borbó passejant-se com si res hagués passat per la capital catalana, en la que té molts dels seus amics de quan jugava a l’equip d’handbol blaugrana. Cal recordar que la parella va viure en el palauet de Pedralbes molt de temps i que tots els seus fills han nascut en un dels hospitals privats de més renom de la ciutat. Consideren Barcelona com a casa seva, encara que els catalans no tinguin cap mena de ganes de trobar-se’ls pel carrer… sobretot, després de la condemna i empresonament de l’exduc de Palma.

La revista Semana treu avui a la llum unes fotografies d’Iñaki en una reunió amb amics, amb els qui s’hauria retrobat en un restaurant de luxe d’una de les zones més luxoses de Castelldefels. I qui eren aquestes persones? Bàsicament, excompanys de professió que ara ocupen alts càrrecs en el Barça. Junts haurien gaudit d’un dinar increïble, amb una de les paelles més famoses de la localitat. També haurien desgustat un abundant pica-pica, així com diversos peixos a la brasa. Tot un banquet que haurien acompanyat d’un dels vins negres més cars de la carta, és clar.

L’ex de Cristina sembla que no està patint gaire durant el divorci, tenint en compte que continua fent una vida plena d’excursions i sortides amb amics. De fet, sobta que no tingui problema en deixar-se fotografiar i permetre que l’amic en qüestió hagi publicat la fotografia a Instagram. És gràcies a això que la revista ha aconseguit molts testimonis que van coincidir amb ell i el grup de 10 amb qui dinava aquell dia: “En pau i gaudint al màxim d’una sobretaula que es va allargar moltíssim, fins ben entrada la nit. No van dubtar en passar a la terrassa a prendre alguna cosa, tot i que estava plena d’altra gent que podia sentir què deien perfectament”.

Iñaki Urdangarin, de juerga por Barcelona: restaurante de lujo, amigos con pasta y mucho vino tinto https://t.co/7AIP0gcURf pic.twitter.com/usfz5QcPix — Poprosa (@poprosa) June 3, 2022

Iñaki Urdangarin, mantingut per la mare després del divorci de Cristina de Borbó

Iñaki Urdangarin va fer més de 500 km per veure’ls, un viatge que sembla que li ha valgut la pena tenint en compte com de bé s’ho hauria passat. A molts els indigna que pugui fer una vida tan luxosa després de tot, alhora que també sobta. Per què? Només cal recordar totes les publicacions que s’han fet des que s’anunciés la seva separació de Cristina de Borbó. Encara es troben enmig del procés del divorci, el que alguns creuen que s’allargaran perquè no acaben de posar-se d’acord en l’aspecte econòmic.

El que sembla que sí que haurien acordat és que ella tindrà la custòdia de la filla petita, l’única encara menor d’edat. Irene Urdangarin continuarà vivint amb ella a Ginebra, però Iñaki no li haurà de passar pensió perquè Cristina entén que ara mateix és ella qui més diners té. De fet, ara mateix Iñaki no té cap feina remunerada. Això va donar ales per pensar que l’ex podria passar-li una pensió compensatòria, però fonts properes ho han negat. De moment, seria la mare qui l’està mantenint… i, pel que sembla, passant diners perquè pugui anar a dinar amb els amics com si d’un adolescent es tractés.