Iñaki Urdangarin parla del seu pas per presó en una entrevista incòmoda

Iñaki Urdangarin ha sorprès tothom en concedir una entrevista a la ràdio. L’exduc de Palma és un dels protagonistes de la premsa des que es confirmés la seva separació de Cristina de Borbó, un dels temes dels que més s’ha parlat amb molta diferència. El seu objectiu era parlar de les seves pràctiques com a entrenador d’handbol al Barça, per la qual cosa reapareixia en un programa esportiu de la COPE. Com era d’esperar, però, Juanma Castaño aprofitava tenir-lo davant per preguntar-li sobre temes més personals. Aquesta ha estat la primera vegada en la que ha parlat directament sobre el seu pas per presó i la relació amb la família, una entrevista per iniciativa pròpia que serà història de la ràdio.

En un primer moment, Iñaki denunciava haver patit un “linxament mediàtic” que assegura que l’ha fet molt de mal: “Recuperar l’equilibri després de tot el que es va dir sobre mi és molt difícil. Les persones que va dir tot allò en aquell moment eren persones amb objectius molt diferents dels meus… Ara intento centrar-me en el que m’interessa i estar tranquil. El que vull és construir un nou futur per a mi. Prefereixo deixar aquesta etapa darrera i no m’agradaria parlar d’una etapa personal en un programa esportiu, vull mirar cap endavant”.

Poc després acabaria cedint i sincerant-se sobre el seu pas a presó: ““He d’informar dels meus moviments i obrar correctament. L’etapa a presó l’he tancat amb la meva nova llibertat condicional gràcies a un comportament molt bo. Prefereixo mirar cap endavant i no vull recordar aquella experiència. Estar a presó és dur, evidentment, per les condicions en les que vaig entrar i per les circumstàncies que vaig viure en soledat. Vaig llegir 168 llibres i la pràctica diària d’esport em va mantenir bé, em permetia tenir una bona rutina de vida. Jo he pagat les coses que m’han passat i crec que amb un preu important. El que vull és tenir oportunitats. Ara m’enfronto en llibertat i sol a aquesta nova situació, la que considero una gran oportunitat”.

També ha explicat com es troba en aquests moments: “La meva vida ara és normal. No tinc problemes psicològics i el que tinc és reinventar-me, aquesta és la meva il·lusió. He acabat un cicle i he deixat el despatx. Ara m’enfronto a una situació nova que considero una gran oportunitat. Vull reinventar-me i reiniciar-me en el món laboral per poder afrontar la vida després de l’experiència que he viscut. Aquest és un programa esportiu i fa una bona estona que hem deixat de parlar d’esport”, acabava etzibant visiblement molest.

Juanma Castaño, conscient que Iñaki no ho estava passant gaire bé, li deia que deixaria de molestar-lo: “Et noto tan incòmode amb temes que no tenen a veure amb l’esport que no vull que passis una mala estona”. Urdangarin negava estar-ho passant malament, però reconeixia que no s’esperava una entrevista tan personal en un programa esportiu.