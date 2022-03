Ainhoa Armentia i l’exmarit, junts en unes imatges sorprenents

Iñaki Urdangarin ha trencat definitivament amb Cristina de Borbó. Després de setmanes de rumors, la premsa rosa comença a tenir clar que la relació amb la seva companya de feina, la basca Ainhoa Armentia, és més seriosa del que semblava en un principi. L’exduc de Palma està fart del grup de periodistes que s’han instal·lat a les portes del bufet d’advocats en el que treballava amb ella, per la qual cosa ha optat per deixar la feina. Les revistes del cor afegeixen que hauria signat un contracte de lloguer amb Ainhoa, el que suposa un pas molt important en la seva relació. Volen començar a viure junts a Vitòria, on van deixar-se veure junts la setmana passada. Aquests plans no serien immediats, per això, ja que ell acaba de començar a fer pràctiques com a entrenador d’handbol al Barça.

Sigui com sigui, que vulgui formalitzar la relació amb Ainhoa Armentia provoca que els fotògrafs continuïn perseguint-la. Això ha permès que la revista ¡Hola! publiqui unes fotografies de l’assessora que han sorprès molt. I això per què? En aparèixer pel carrer amb el seu exmarit. La parella encara no ha signat els papers del divorci, però fan vides separades des que es publiquessin les fotografies que van revelar l’aventura d’Iñaki i Ainhoa. Sorprenentment, l’home l’ha perdonat i es deixen veure junts com si res en senyal de bona entesa i sintonia.

Les fotografies es van captar el passat 21 de gener, poc després que Ainhoa sortís de la feina. Les primeres setmanes no van ser fàcils per a Manuel, però aquestes instantànies demostren que continua unit a l’ex i que vol perdonar-la. La revista assegura que ha tornat a la seva rutina i que queda amb els amics com feia sempre. No vol renunciar als plans familiars amb els fills, els que deixaria clar que continuarà havent-hi encara que s’hagi separat d’Ainhoa. Aquest cap de setmana, de fet, els han vist tots junts animant el fill petit durant el seu partit de futbol. A més a més, els han vist passejar pel carrer com si res i traient diners del caixer com una parella més… una situació una mica estranya que sorprèn les revistes.

Ainhoa Armentia sorprèn en reaparèixer amb l’exmarit | Europa Press

Fonts properes a Manuel, l’exmarit d’Ainhoa, confirmaven que va assabentar-se de la relació de la dona per la premsa. Tot va enxampar-lo per sorpresa, el que l’hauria deixat “en xoc”. Aquell dia no va poder anar a la feina, però hauria reconegut als amics que sospitava que tot acabaria així perquè el matrimoni no funcionava. L’home hauria demanat uns dies de baixa, durant els quals va refugiar-se en els fills mentre ella recollia les coses de la casa familiar i marxava a viure amb els pares.