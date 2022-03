Iñaki Urdangarin i Cristina, de la mà per Ginebra en una trobada secreta

Sorpresa majúscula en la separació d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó. El matrimoni reial va confirmar la ruptura en un comunicat molt comentat, en el que parlaven “d’interrupció temporal de la relació”. El motiu? Les fotos que van publicar-se de l’exduc de la Palma, en les que se’l veia passejant abraçat a una altra dona. Més endavant se sabria que es tractava d’Ainhoa Armentia, companya de feina amb qui hauria iniciat una aventura. Doncs bé, ara la història canvia i podria haver-hi un gir de 180°, ja que una dona espanyola ha vist Iñaki i Cristina passejant junts de la mà per Ginebra.

Així ho ha assegurat en una trucada a Sálvame, en la que dona detalls d’aquest descobriment: “Estava passejant per un carrer molt turístic de la ciutat i els vaig veure caminant de la mà. Després ella va entrar en un hotel molt car mentre ell l’esperava fora. Els vaig veure caminant de la mà sense preocupar-los que els veiessin. Aquí a Ginebra la gent no s’atreveix a molestar les persones conegudes, a més a més que aquí només els coneixen els espanyols. Semblaven dos amics íntims i anaven parlant animadament”.

Veuen Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó passejant de la mà per Ginebra | Telecinco

Què vol dir aquest canvi d’actitud? Estan intentant veure si funcionaria una segona oportunitat entre ells? El programa es pregunta si la xicota d’Iñaki és coneixedora d’aquesta escapada a Ginebra i del romàntic passeig que hauria experimentat amb la seva ex. Una altra opció és que hagin acabat la relació com amics i no vulguin renunciar a l’estima que s’han tingut, la que demostrarien amb gestos com aquest… Estrany que actuïn d’aquesta manera i encara més que ho facin públicament, quan saben que a Ginebra viuen uns quants espanyols que els podrien veure. No hi ha imatges del moment, però sí un testimoni que aporta informació al respecte.

A partir d’ara els reporters i paparazzi estaran molt atents a tots els moviments de la parella, que podria haver pres la inesperada decisió de perdonar-ho tot i continuar endavant com a marit i muller. De moment, Cristina continua vivint a Suïssa i Iñaki s’ha traslladat a Barcelona per realitzar les seves pràctiques a l’equip d’handbol del Barça. Ell ha obtingut la llibertat condicional i pot moure’s més fàcilment, el que potser aprofiten per intentar superar la greu crisi que travessen.