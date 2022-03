Així ha estat la trobada més tensa entre Iñaki Urdangarin i Cristina

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó van confirmar la seva ruptura en un comunicat molt soft. Va sorprendre que no volguessin fer servir la paraula “separació” ni “divorci”, el que en un principi va donar ales a pensar que podria haver-hi reconciliació. Pilar Eyre, una de les periodistes que va treure a la llum la infidelitat de l’exduc de Palma, ha mantingut converses amb la infanta espanyola. En elles, li hauria assegurat que des del principi tenia clar que mai no perdonaria la humiliació pública a la que l’havia sotmès.

Doncs bé, també és la periodista catalana qui ara treu a la llum com és la relació entre ells actualment. Els fotògrafs captaven Iñaki a Ginebra aquest cap de setmana en un passeig amb la filla. Va aprofitar el viatge per veure la seva exdona? La cronista afirma que sí en un article a Lecturas farcit de detalls: “El seu objectiu amb aquest viatge era fer les paus amb la seva filla Irene. A més a més, ha mantingut una conversa amb Cristina en la que han deixat per escrit quins punts marcaran la seva relació a partir d’ara”.

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó han posat les bases de la seva relació a partir d’ara | Europa Press

Aquest hauria estat el cara a cara més complicat, ja que Iñaki Urdangarin hauria causat “una ferida emocional” en Cristina que “trigarà en curar-se”. Pilar Eyre revela que Cristina té clar que la separació era irreversible i el divorci, “inevitable”. Però com ha estat aquesta trobada? Van quedar en un carrer molt cèntric de Ginebra: “No van intercanviar ni tan sols un petó de salutació. Van anar caminant fins a l’hotel, on van prendre un cafè. No va haver-hi gestos d’estima, tampoc de disgust. No van tocar-se en cap moment, es van mantenir distants i amb expressió seriosa. No va haver-hi ni tan sols un somriure. Va ser una conversa important, imprescindible per dissenyar el seu futur i el dels seus fills”.