Treuen a la llum a què es dedica el fill gran de Cristina i Iñaki Urdangarin

Cristina de Borbó viatja amb molta freqüència a Catalunya, però continua mantenint la residència fixada a Ginebra. Allà resideix amb la seva filla petita, Irene Urdangarin, l’única dels quatre nens que encara viu amb ella. La resta estan dividits per la geografia: Juan, el més gran, vivia a Madrid fins fa poc; Pablo estudia i juga a handbol a Barcelona i Miguel està a Londres.

El Español ha pogut saber que el primogènit de l’exparella ha decidit fer les maletes i ha marxat a un altre país molt llunyà. De fet, fins i tot ha canviat de continent. On es troba el cosí més gran d’Elionor? A Àsia i, més concretament, a l’Índia. Expliquen que ha fet aquest canvi radical per intentar ajudar els altres, ja que hi ha marxat acompanyat de l’ONG Entreculturas. El que volen és ajudar aquesta zona a poder tenir un sistema educatiu de més qualitat, el que realment necessiten els nens que hi viuen.

El fill gran d’Iñaki i Cristina col·laborava amb aquesta organització en les seves oficines de Madrid, però ara ha volgut fer un pas més i anar sobre el terreny per aportar el seu granet de sorra. Aquest hauria estat el motiu de la seva absència durant la visita de l’avi, de Joan Carles de Borbó, a Madrid la setmana passada.

Revelen el futur de Juan Urdangarin | Europa Press

Juan Urdangarin, un noi “molt religiós” i solidari

Aquesta no és la primera vegada que el jove treballa fora d’Espanya en col·laboració amb alguna causa benèfica. De fet, va estudiar Relacions Internacionals a la Universitat d’Essex. Tot just després va prendre’s un any sabàtic i va anar-se de voluntari a Cambodja, el que ara està tornant a fer a l’Índia. Fonts properes asseguren que el jove vol dedicar-se a aquest món de la filantropia i la cooperació internacional.

El mitjà s’ha posat en contacte amb una excompanya de classe del jove, que assegura que Juan Urdangarin és un noi “profundament religiós” que creu en un món millor “i treballa per aconseguir-lo”. No li agradaria ser el centre d’atenció, un focus del que s’allunya sempre que pot. Això quadra amb la descripció que va fer el seu pare fa uns anys, quan li van preguntar pel caràcter del primogènit: “És molt bo i crec que és el nen que està més unit a nosaltres. És una mica tímid, però després a casa és molt graciós. És de tots el que més s’assembla a Cristina en caràcter i a mi en el físic. És noble i responsable”, deia llavors.