Iñaki Urdangarin busca feina: desesperat i sense diners

Iñaki Urdangarin es troba a Barcelona des de fa un parell de mesos, quan va començar les pràctiques d’entrenador d’handbol al Barça. L’exmarit de Cristina de Borbó ha hagut de canviar de vida radicalment amb la separació, la que va col·locar-lo en primera línia mediàtica després del pas per presó. Les pràctiques estan molt bé perquè poden permetre’l tornar al món de l’esport que el va fer famós. Ara bé, de moment està sense cobrar. Continua mantenint-lo la filla de Joan Carles I ara que estan començant els tràmits del divorci?

Vanitatis assegura en exclusiva que Iñaki ha començat a moure fils per buscar feina. Les fonts oficials del club blaugrana repeteixen que no es plantegen fitxar-lo, així que ell ha començat a buscar alternatives per poder cobrar diners. Tenint en compte com de malament està el mercat, que ha estat a presó, que la seva única experiència laboral ha estat lligada a l’esport i que és un home amb tan mala imatge… té pinta que no li serà fàcil trobar feina.

Revelen quant cobra Pablo Urdangarin al Barça | Europa Press

El Barça es troba en una situació complicada, ja que hauria de donar moltes explicacions si acabés contractant-lo. Ell va ser important per al club, però no seria fàcil justificar donar-li feina després del que ha fet. Des que deixés la feina al bufet d’advocats de Vitòria, que no cobra res. De què viu és tota una incògnita, encara que s’ha publicat en diverses revistes que Cristina li estaria passant una pensió. De moment caldrà esperar per veure si busca feina com a entrenador en algun altre equip o si opta per canviar d’estratègia i buscar una feina que no tingui res a veure amb aquest món… el que el forçaria a continuar en primera línia mediàtica i a estar en contacte amb els mitjans de comunicació, encara que només sigui amb els esportius.