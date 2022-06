Imanol Arias: “Treballar a TVE és insuportable i no vull tornar-hi”

Aquest dijous va emetre’s el penúltim capítol de Cuéntame cómo pasó, la icònica sèrie de TVE que ha arribat a la vint-i-dosena temporada. En ell, han volgut fer un capítol especial sobre el passat d’Antonio Alcántara, el personatge protagonista que interpreta Imanol Arias. És per això que l’han convidat a Telebilbao, una cadena basca en què han volgut saber què opina sobre el final de la sèrie. Hi ha molts dubtes sobre la continuïtat de la ficció espanyola més longeva, la que sembla clar que no renovarà per a una altra temporada. El que ningú no s’esperava era que deixés anar un dard rere un altre contra TVE per la cancel·lació.

Imanol Arias, sense filtre contra TVE

“Com els hi agrada a algunes persones dir que Cuéntame ha estat una sèrie d’èxit en tots els sentits. I això que a vegades costa reconèixer l’èxit d’una cosa que és nostra”, reflexionava el presentador. Imanol Arias, en canvi, optava per criticar TVE sense cap mena d’escrúpol: “Per què Cuéntame no es fa amb treballadors de la cadena? Per què cap sèrie no es fa amb treballadors que tenen contractats? Cada any publiquen el sou d’aquells de fora de la televisió, però per què no publiquen els de dins que no fan res? És insuportable estar en aquesta cadena i espero no tornar-hi en molt de temps, a res que sigui públic perquè en aquest país és insuportable”.

Molt enfadat, també ha carregat contra la decisió de retirar la publicitat de TVE perquè creu que això ha generat més problemes que beneficis: “Sempre vaig dir que no es podia justificar haver tret la publicitat d’una televisió pública perquè llavors se la queden les privades i es queden amb tot el pastís. RTVE té cada vegada menys teleespectadors i això que té 1.700 milions de pressupost i 9.000 persones contractades que sobren perquè no fan res“.

Imanol Arias i Ana Duato en una escena de Cuéntame | TVE

L’actor, no content amb això, ha prosseguit amb el seu discurs: “En el primer capítol d’aquesta temporada sortia la història tèrbola de Narcís Serra i una dona del Consell d’Administració de la cadena que cobra 7.500 € al mes va dir que havien de tallar-nos el cap perquè estàvem explicant una història que era dolenta per al PSOE. Va ser així i, només tres setmanes després, va dir que acabàvem. Aquesta és la televisió pública així que, si us plau, no hi vull tornar. Que m’alliberin ja, que hi he estat 20 anys“. Unes declaracions molt sorprenents que han deixat tothom amb la boca oberta, tenint en compte que és un dels actors amb una carrera més llarga a la cadena pública.