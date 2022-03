‘El Hormiguero’ haurà de pagar 16.000 € de multa a una il·lustradora

El Hormiguero continua sent líder d’audiència setmana rere setmana, un èxit televisiu que pocs s’imaginaven que durés tants anys. Pablo Motos rep crítiques a Twitter pràcticament a cada programa, però això no impedeix que milers de teleespectadors sintonitzin Antena 3 cada nit per veure les seves entrevistes. Poc després d’emetre’s la trobada amb el cantant Michael Bublé, es coneixia una notícia que no farà gràcia a la productora de l’espai. L’Audiència Provincial de Madrid ha fet ferma una sentència que condemna Atresmedia i la productora responsable del programa a indemnitzar una artista per fer servir una il·lustració sense permís.

Es tracta de Mar Hernández Malota, una artista de qui van exposar una obra en un sketch de l’any 2018. El jutge considera que van vulnerar la seva propietat intel·lectual i els condemnen a pagar-li 16.000 € més interessos. En el comunicat que ha emès l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana, els fets van produir-se quan van fer servir l’obra de Mar anomenada El astrónomo com a part del decorat d’un gag durant quatre entregues. No li haurien demanat permís, per la qual cosa ara han perdut el judici.

L’artista va descobrir la infracció “de manera inadvertida” a través de la televisió, quan va adonar-se que la il·lustració s’havia imprès a molt baixa qualitat. A més a més, tampoc no li hauria agradat que l’haguessin fet servir en un espai “pejoratiu i jocós”. Consideren que la multa ha de ser tan elevada perquè van tenir disponible a la web aquell programa en el que es veia l’obra durant molt de temps: “Les condicions en les que s’ha produït la infracció són causants d’un dany moral per a ella”.

Problemes judicials per a El Hormiguero | Antena 3

D’aquesta manera, els seus arguments han convençut al tribunal per donar la raó a l’artista i imposar una multa molt elevada a la cadena i productora del programa. Asseguren que volen posar fi a la creença que els artistes treballen “gratis” i reforçar l’obligatorietat de pagar per totes les obres que facin servir a televisió.