Gil Silgado, en un estat “lamentable” a la presó

L’empresari José María Sil Silgado travessa per un dels pitjors moments de la seva vida. El sevillà compleix condemna de presó per un delicte d’alçament de béns i, segons les paraules de la seva filla Anabel, està en un estat de salut molt delicat. “Està passant un moment de salut complicat”, ha començat dient la noia al programa ‘Socialité’ de Telecinco. “Anímicament tampoc està bé, perquè té depressió. Esta de baixa, i físicament cada cop està pitjor”, ha afegit.

A més, ha reconegut que el seu pare té problemes de mobilitat: “Si et mous poc, doncs cada cop et podràs moure menys. Segons tinc entès, va en cadira de rodes per la presó. I quan ha d’anar a trucar per telèfon l’ha de portar sempre algun company. Així que molt bé no està”. “Per a mi la situació està sent molt dura, perquè em sento una mica orde de família paterna, perquè la meva tieta també ha entrat ara a la presó, i la situació no és gens fàcil”, ha reconegut Alba Gil.

José María Gil Silgado i María Jesús Ruiz | Europa Press

La germana de Gil Silgado, de 64 anys, també és a la presó ara, i Anabel pensa que és per culpa del seu pare: “En el cas de la meva tieta està més que demostrat que ella no va tenir res a veure, que simplement va confiar en ell, i jo el que estic intenta és treure-la a ella. Com sabeu, ell va marxar fa 12 anys i no va mirar per ningú, i tampoc va mirar per la seva germana. I ara han arribat les conseqüències, 21 anys després”, ha reconegut Anabel.

“Ningú s’apiadarà d’ell”

A més, ha dit que li guarda rancor al seu pare per com de malament ha fet les coses durant molts anys: “No és concient ni del mal que ha fet ni de com de malament s’ha portat com a pare, germà o fill. Ell només s’ha mogut per María Jesús Ruiz, però no s’ha mogut per cap de nosaltres”. “El meu pare ha rigut tant de tanta gent durant tan de temps, que crec que és difícil que algú s’apiadi d’ell”, ha conclòs la filla de Gil Silgado.