Gerard Piqué torna al pis de solter: “No comparteix sostre amb Shakira”

La separació de Gerard Piqué i Shakira continua generant un titular escandalós rere un altre. Una de les causants és la Lorena Vázquez, la periodista catalana que ha tret a la llum de la mà de Laura Fa que la parella podria haver trencat després de 12 anys. El motiu? Una presumpta infidelitat del futbolista blaugrana amb una noia de 22 anys que hauria donat ales a la cantant per fer-lo fora de casa. En una entrevista al Tot es mou, la Lorena Vázquez confirma que Gerard Piqué va tornar a dormir al seu pis de solter del carrer Muntaner ahir mateix. El programa de 8TV, El Circ, enviava un reporter a les portes de la casa del futbolista, que efectivament hi entrava mentre ells estaven fent guàrdia en el portal: “És molt fort! Acabo de veure’l entrar al pis de solter amb un polo blau mentre mirava el mòbil. Ara mateix està aquí”.

🔴🔴 ATENCIÓ @WalterCapdevila ha pogut veure a Gerard Piqué al seu pis de solter de Barcelona#ElCirc de @8tvcat pic.twitter.com/cCGjkNyyVZ — EL CIRC (@elcirc8tv) June 1, 2022

Separació temporal o ruptura definitiva entre Shakira i Piqué?

Lorena Vázquez ha recalcat que, efectivament, la parella està distanciada… almenys, geogràficament parlant. No és gaire habitual que una parella amb fills en comú convisqui a cases diferents, el que li va donar ales per començar una investigació que ha derivat en l’esclat de la notícia: “De moment no hi ha comunicat oficial, però Gerard Piqué continua dormint en el seu pis de solter. Ja no el veiem a la casa familiar que compartia amb Shakira i els nens fins fa poc, el que ja em resulta significatiu perquè si tu estàs feliçment enamorat amb una persona amb qui tens família el més habitual és que comparteixis sostre. Ells no ho fa des de fa tres setmanes“.

Amb aquesta novetat ja sabem quan s’hauria produït el presumpte desenllaç entre ells, quan Shakira s’hauria afartat d’una sèrie de “trobades” de Gerard Piqué amb una hostessa: “Ell manté una relació especial amb aquesta noia rossa de 22 anys, però no podem confirmar que es tracti de la seva amant, de la seva amiga íntima o d’una coach. El que sí que sembla clar és que la cantant colombiana no s’hauria pres gaire bé aquestes trobades i és per això que Gerard Piqué ha marxat de casa. Ara caldrà saber si és per distanciar-se temporalment o perquè ens trobem davant de la seva separació definitiva”.

A més a més, diversos testimonis que els van veure junts la setmana passada a les portes de l’escola dels nens confirmen que no els van veure tan confidents com sempre: “Ens diuen que no van transmetre la cordialitat que sempre han mostrat. L’entorn ens diu que la relació ara mateix és molt i molt freda. Tampoc no ajuda que faci mesos que no publiquin fotos junts, el que abans sí que anaven fent de tant en tant per presumir d’amor”.

Lorena Vázquez dona detalls de la ruptura de Shakira i Gerard Piqué | TV3

La lletra de Te felicito també fa pensar en ruptura

Per una altra banda, la periodista ha recordat que les lletres de Shakira sempre han estat una pista sobre la seva situació. Normalment, acostuma a transmetre com es troba en el moment d’escriure la cançó, el que podria haver tornat a fer a Te felicito. La cançó que va treure amb Rauw Alejandro el mes passat va sobtar perquè tenia una lletra que semblava estar dedicada al seu ex, tenint en compte que diu clarament que s’ha sentit enganyada per ell. Ara bé, ara s’obre la possibilitat que aquest tema estigués enviant un dard enverinat a Gerard Piqué.

La lletra de Te felicito dona credibilitat a la ruptura de Gerard Piqué i Shakira | TV3

“Per completar-te em vaig trencar en mil trossos. Em vaig adonar que tot això teu és fals. Et conec bé i sé que menteixes. Et felicito, què bé que actues. El teu paper continua, et queda bé aquest xou. La gent de dues cares no la suporto. Jo que posava les mans al foc per tu i em tractes com un més dels teus capricis. La teva ferida no m’ha obert la pell, però sí els ulls que tinc vermells de tant plorar per tu”, diu la lletra. I ara molts es pregunten si realment està dedicada al delicat moment que travessa amb el pare dels seus fills…