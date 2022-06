Així va ser la gran festa de Gerard Piqué per celebrar la solteria

Gerard Piqué i Shakira estan vivint les primeres setmanes (o mesos, depèn els informadors) separats. Fins ara formaven una de les parelles més consolidades de món dels famosos, els qui aquest estiu celebraven el seu 12è aniversari. No arribaran a aquesta data, finalment, el que diuen que seria culpa del futbolista blaugrana. Les dues periodistes que han tret a la llum la notícia asseguren que el defensa català té una amiga especial. El futbolista hauria insistit en anunciar la ruptura com abans millor, ja que s’imaginava que la notícia tindria moltíssima repercussió a la premsa. De fet, hauria estat Shakira qui hauria posat impediments i hauria anat deixant passar el temps abans de fer-ho oficial.

Diversos programes de televisió estan parlant de la nova vida de Gerard Piqué, qui torna a viure al pis de solter que té a la zona alta de Barcelona. Ara que ja se sap quins són els seus veïns, el programa Socialité ha donat més detalls sobre la nova vida del català. El titular? Que està gaudint de la solteria amb una nit de festa rere una altra. Sempre s’ha dit que és habitual veure el capità del Barça en un parell de discoteques barcelonines, un perfil que ara s’hauria incrementat. Per tal de saber més coses al respecte, han parlat amb els seus veïns. I, com és habitual en aquests casos, tots han xerrat.

Descubrimos el 'modus operandi' de Piqué cuando sale de fiesta #Socialité570 pic.twitter.com/k1ncdoPGek — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 12, 2022

Els veïns de Gerard Piqué asseguren que està “desfasat”

La separació va sortir a la llum fa un parell de setmanes, però sembla que haurien pres la decisió tres mesos enrere. Segons els testimonis amb qui han parlat, Gerard Piqué hauria organitzat una gran festa multitudinària a casa a finals del mes de març. La reunió hauria tingut lloc pocs deis després de confirmar que deixarien la relació, una nit en què la cantant havia marxat fora amb els nens per desconnectar mentre practicaven surf. Diuen que han volgut explicar-ho ara per denunciar que estan farts del soroll i de l’escàndol: “Aquell dia hi havia molta gent a casa, nois i noies. També us direm que aquesta no ha estat l’única festa que ha celebrat”.

Sobre aquestes festes, han pogut saber que no permeten que ningú entri el telèfon mòbil: “Molts dels assistents són futbolistes i estan casats, així que prefereixen no arriscar-se a aparèixer en certes fotografies. No volen que ningú no tingui proves del que passa allà a dins“, han arribat a etzibar tot deixant caure que podrien cometre’s infidelitats habitualment.

Parlen de la gran festa que hauria organitzat Gerard Piqué | Telecinco

Així són les festes que organitza Gerard Piqué

Per una altra banda, el paparazzi Jordi Martín ha destacat que ha vist Gerard Piqué “totalment desfasat“: “El veiem amb el seu company Riqui Puig, amb qui va de festa diversos dies per setmana. No fa més que gastar diners. De fet, gasta quantitats indecents de diners a restaurants i discoteques en les que s’hi està fins a la matinada. Parlem de més de dos mil euros per cada festa, una quantitat elevada que per a ell és irrisòria”. La influencer Luciana Guschmer diu que ha coincidit molt amb ell: “He vist jugadors que s’han portat molt malament, ja que se’ls veia amb models quan tots sabem que estan casats”.

Sobre la seva relació especial amb la cambrera de 22 anys que li hauria robat el cor, diuen que es trobaven en el local en el que ella treballava: “Era aquí on es veien. Hi havia una cortina vermella i unes escales, era allà on es veien”. Ara s’ha sabut, a més a més, que la noia ha deixat aquesta feina. No li hauria agradat que sortís publicat el nom del local, el que l’ha forçat a abandonar aquesta font d’ingressos. No és l’única que té, per això, ja que també s’ha sabut que ha treballat puntualment com a hostessa d’esdeveniments per a una empresa que és propietat de Gerard Piqué.