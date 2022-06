Treuren a la llum més detalls sobre l’amant de Gerard Piqué

La separació de Gerard Piqué i Shakira ocupa tots els titulars. L’estrella del Barça hauria estat infidel a la cantant després de 12 anys de relació i dos fills en comú, una informació bomba de la que tothom vol més i més detalls. Qui és l’amant? Com se n’ha assabentat la colombiana? La ruptura és definitiva? Laura Fa i Lorena Vázquez van treure a la llum aquesta superexclusiva, segons la qual Shakira hauria fet fora de casa el defensa blaugrana. Actualment, estaria vivint en el pis de solter que tenia a la zona alta de la Ciutat Comtal, d’on l’haurien vist entrar i sortir amb molta freqüència en els darrers dies.

Els protagonistes de la notícia encara no s’han pronunciat al respecte, el que fa pensar que podria ser cert. Des d’un principi han hagut d’enfrontar-se als rumors de crisi que els han envoltat, però sempre els havien acabat negant amb una publicació romàntica a la xarxa o alguna declaració tendra en una entrevista. Davant d’aquesta nova acusació d’infidelitat, en canvi, silenci sepulcral. Doncs bé, davant d’aquest panorama, les dues periodistes catalanes han publicat més informació al respecte a El Periódico.

El primer titular es basa en la teoria que Shakira coneix la identitat d’aquesta tercera persona: “Li posa cara i nom“, diuen. Això faria pensar que es tracta d’una amiga de la parella, potser, una idea que elles dues descarten. Segons les col·laboradores de Sálvame, Gerard Piqué estaria sent infidel a Shakira “des de fa setmanes” amb “una jove rossa d’uns 20 anys que compagina els estudis amb la feina d’hostessa d’esdeveniments”. Afirmen que els han vist junts en diverses ocasions, unes cites de les que la cantant en seria conscient: “Shakira s’ha encès d’ira. A l’escola es deixen veure com una parella que es porta bé, però la realitat és que en l’actualitat pràcticament no es parlen”.

Gerard Piqué hauria enganyat Shakira | Europa Press

L’aventura de Gerard Piqué, clau en la separació de Shakira

“L’aparició d’aquesta jove a la vida de Gerard Piqué podria haver provocat que la parella visqui separada de manera temporal, encara que desconeixem la relació entre ells. El que sabem és que ell viu fora de casa des de fa un mes i que passa diversos dies seguits allà”, expliquen. A més a més, deixen caure que el defensa estaria aprofitant aquest nou estat civil per anar de festa amb molta més freqüència: “Ara és habitual veure’l en els reservats d’algunes discoteques de la zona alta de Barcelona”.

Un dels primers símptomes que la relació entre Shakira i Piqué no travessava la seva millor època va arribar al maig, quan la cantant va viatjar fins a Eivissa en dues ocasions amb els nens mentre que ell es quedava a Barcelona: “Va sobtar perquè ell estava lesionat i no estava jugant, amb la qual cosa podria haver-los acompanyat”. Entre això, les sortides nocturnes i el retorn al seu pis de solter… quedaven pocs dubtes que alguna cosa passava. Haver-se assabentat d’aquesta presumpta infidelitat va fer que tot quadrés, el que les ha donat ales per afirmar amb contundència que Shakira no perdona que Gerard Piqué l’hagi enganyat.

Shakira, a Eivissa amb els fills per celebrar el dia de la mare | Instagram

La parella es manté en silenci davant dels rumors

La informació ha caigut com una autèntica bomba en els seguidors de la parella, que no fan més que escriure missatges en els seus perfils d’Instagram per demanar-los que donin explicacions i diguin la veritat sobre aquest tema. De moment, com dèiem, han optat per mantenir el silenci i deixar que es calmin una mica els ànims… una estratègia que caldrà veure si acaba sent encertada o si, contràriament, incrementa incrementant encara més l’expectació. Sigui com sigui, el que està clar és que ara tindran la premsa rosa i els paparazzi controlant tots els seus moviments per saber què hi ha de cert en aquesta presumpta separació.