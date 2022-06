L’amant de Gerard Piqué, treballadora d’una de les seves empreses

Continuen publicant-se informacions noves sobre la separació de Gerard Piqué i Shakira. L’última cosa que sabíem era que el futbolista havia decidit traslladar-se al seu pis de solter i que tenia planejades unes vacances amb els amics, les que hauria cancel·lat en confirmar-se la ruptura i començar uns rumors d’infidelitat que han perjudicat la seva imatge. El que més crida l’atenció és la identitat de la presumpta amant del català, una noia de 22 anys a qui ja podem posar nom i cara: des de Sálvame han deixat caure que es diu Carmen i han publicat un retrat que mostra com és físicament. Ara, Laura Fa i Lorena Vázquez han tret a la llum més detalls sobre ella, de qui també saben de què treballa.

En un article a El Periódico, les periodistes catalanes deixen clar que no existeixen proves gràfiques d’aquesta relació de Gerard Piqué i Shakira. Això no vol dir, però, que no estiguin convençudes de la veracitat d’aquesta història: “Sabem que hi ha hagut algú important en la vida del blaugrana aquests darrers mesos. Sabem el seu nom, que comença per la lletra C, que té 22 anys, que és catalana i que acaba de deixar la seva feina de cambrera a La Traviesa”. La noia compaginava els seus estudis universitaris amb aquesta feina, la que ha deixat en sortir publicat que era aquí on s’havien conegut. Parlem d’un local molt elegant de la zona alta de Barcelona, en el que hauria coincidit amb Gerard Piqué mentre li servia copes.

Sálvame fa un retrat de la presumta amant de Gerard Piqué | Telecinco

I ara, què farà? La noia ha deixat la feina, però aquesta no era la seva única font d’ingressos. De fet, acaba de saber-se que l’amiga especial de Gerard Piqué també ha treballat de manera puntual com a hostessa d’esdeveniments d’una de les empreses del futbolista. Tenint en compte això, sembla que es confirmi la teoria que la va conèixer en el bar, que la va contractar per a la seva empresa i que van unir-se també a nivell personal.

Laura Fa i Lorena Vázquez tenen molta informació, el que els permet denunciar que s’estiguin publicant notícies falses a altres mitjans de comunicació. Va dir-se que l’amant de Gerard Piqué era la mare de Gavi, un company del Barça. Elles ho neguen categòricament, així com també neguen que la Clàudia que està enviant informació als mitjans no és la xicota del futbolista.

Shakira i Gerard Piqué, enfrontats per les vacances amb els nens

Per una altra banda, les dues col·laboradores catalanes de Sálvame també saben com estan les coses entre Shakira i Gerard Piqué. Era evident que no seria fàcil aquesta separació, la que s’hauria complicat per culpa del comunicat que va publicar la cantant catalana. Per què? Sembla que el futbolista volia que l’escrit fos més concret i donés més informació sobre les causes de la ruptura, segurament per intentar restar credibilitat als rumors d’infidelitat que l’envolten. A més a més que ell estaria insistint en la seva publicació “des de feia setmanes”, un desig que no compartia amb la mare dels seus fills: “Shakira va publicar el comunicat amb el consentiment de Piqué però sense que fos del seu grat. Des de llavors, la tensió entre ells ha anat in crescendo“.

Un dels temes que més els preocupa ara mateix té a veure amb les vacances d’estiu. Els seus fills, el Milan i el Sasha, acaben l’escola d’aquí a pocs dies. Què faran en aquest primer estiu amb els pares separats? Sembla que Shakira voldria viatjar fins a Miami i passar allà els tres mesos que tenen sense escola. Gerard Piqué no estaria d’acord, és clar: “Ell ha anul·lat tots els seus plans i només viatjarà per motius laborals”. La resta del temps la voldria passar a Barcelona amb els nens, el que no seria possible si l’artista finalment se’ls endú a la casa de 15 milions d’euros que té als Estats Units.