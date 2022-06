Una infidelitat de Gerard Piqué, causa de la seva separació amb Shakira?

Gerard Piqué i Shakira han viscut envoltats de rumors de crisi des que van començar a sortir junts fa ara dotze anys. La parella ha intentat deixar enrere tota aquesta polèmica i, de fet, l’han intentat desdir en publicar fotografies romàntiques a la xarxa. És habitual que es dediquin dedicatòries tendres en les entrevistes que concedeixen per separat, el que ara perd força per la informació bomba que acaba de sortir a la llum. Des d’El Periódico, Laura Fa i Lorena Vázquez afirmen amb rotunditat que el futbolista del Barça ha estat infidel a la cantant colombiana amb una altra dona.

El defensa blaugrana hauria enganyat Shakira, el que hauria estat determinant perquè ella decidís fer-lo fora de casa: “La cantant l’ha enxampat amb una altra i se separaran“. Aquesta setmana es deia que el capità del Barça i la cantant travessaven la seva pitjor crisi sentimental, el que demostrava que ell estigués vivint sol des de fa setmanes. Diversos testimonis l’haurien vist entrar i sortir del seu antic pis del carrer Muntaner amb molta freqüència aquests darrers dies, el que feia pensar que podria estar vivint allà.

Les periodistes catalanes donen detalls d’aquesta aventura: “Shakira seria coneixedora d’aquesta deslleialtat i posaria cara a la tercera en discòrdia. Per això hauria pres la decisió de separar-se. Això és així, ha passat. Per això hi ha distància entre elles, perquè la infidelitat ha passat… encara que al final no quedi en res. Gerard Piqué no només passa nits i dies sol en el seu pis de solter, sinó que està deslligat i desbocat de festa en festa. L’han vist en reservats de dues discoteques de la zona alta de Barcelona, en els quals ha estat acompanyat d’altres dones. Ha fet moltíssimes sortides nocturnes que s’allarguen fins a les dues i les tres de la matinada”.

L’última cançó de Shakira podria amagar una pista

Per una altra banda, diuen que el single que acaba de treure Shakira amb Rauw Alejandro seria una indirecta cap a Gerard Piqué, ja que creuen que la lletra és un despit. I què diu aquest tema? Bàsicament, una noia que diu que van advertir-la que la seva parella li faria mal, que ella no s’ho va creure i, finalment, havia passat”. A més a més, han recordat les darreres imatges que van publicar-se sobre ella se la veia “molt trista”, el que ara s’explicaria en cas que sigui cert que Gerard Piqué l’ha enganyat i li ha trencat el cor.

Cap dels dos protagonistes no s’ha pronunciat encara, el que és probable que no facin a no ser que realment hagi hagut una infidelitat i que hagin pres la decisió de separar-se. Els rumors havien començat a agafar força, però encara no s’havia publicat res al respecte d’una manera tan contundent com ara. Caldrà esperar a una hipotètica confirmació oficial que trauria a la llum una ruptura anunciada però sorprenent alhora, ja que Gerard Piqué i Shakira formaven una parella consolidada en el temps en la que havien tingut dos fills en comú dels que es mostren molt orgullosos a través de la xarxa sempre que poden. En l’última entrevista que ha concedit la cantant, de fet, va deixar anar un munt de floretes cap als dos nens perquè són “molt talentosos“.

En cas de confirmar-se la separació, començarà una guerra per la custòdia dels nens, que podrien veure’s abocats a una separació tempestuosa si realment hi ha hagut una infidelitat que hagi pogut fer enfadar -i molt- l’exitosa cantant colombiana. A partir d’ara els focus tornen a enfocar directament aquesta relació, que veurà com els paparazzi i les revistes del cor comencin a investigar tots els seus moviments per intentar esbrinar si realment Gerard Piqué ha marxat de casa. Aquesta seria una nova mala notícia per a Shakira, que fa només uns dies va saber que haurà d’anar a judici pel presumpte frau fiscal a l’Agència Tributària.