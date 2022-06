Gerard Piqué sortia amb Nuria Tomás des de feia uns quants anys quan va conèixer Shakira, una cantant que el va captivar de tal manera que va decidir tallar la relació amb l’hereva d’Enrique Tomás, el rei dels pernils. Les dues relacions no van ser consecutives, per això, sinó simultànies: el futbolista va enganyar la catalana amb l’artista i, a partir d’aquí, la Nuria va fer la creu al seu ex. Des de Sálvame han deixat caure, però, que haurien tornat a tenir alguna aventura posteriorment i, a més a més, també han dit que ella podria ser l’amant que ara ha causat la separació de Gerard i Shakira. Aquesta teoria no se sosté si tenim en compte que l’empresària està embarassada del seu segon fill i sembla que la relació amb el marit està millor que mai.

Nuria Tomás, embarrassada per segona vegada | Instagram

L’ex de Gerard Piqué protagonitzarà una docusèrie

La novetat és que l’ex de Gerard Piqué ha signat un contracte per protagonitzar una docusèrie en la que, molt probablement, parlarà sobre la seva relació amb el futbolista i també sobre la separació. La notícia ha sorprès moltíssim, tenint en compte que mai fins ara havia volgut parlar públicament sobre el tema. En el seu perfil d’Instagram hem notat cert canvi recentment, per això, ja que ara sí que parla de la seva relació i dels fills.

La revista Semana anuncia, en exclusiva, que Nuria Tomás traurà a la llum alguns dels aspectes més desconeguts de la seva vida i també de la del futbolista: “Hola, sóc Nuria Tomás. No sé com he arribat a acabar rodant la meva mateixa sèrie. Em considero carnissera i xarcutera, així com empresària i mare. Vaig tenir dos punts d’inflexió en la meva vida quan era adolescent, mentre que als 21 anys em va passar una cosa que va canviar radicalment la meva vida. Sempre dic que part de la meva innocència es va quedar allà i vaig començar a ser una altra”. Poc després d’allò va començar a ser més amiga d’un dels seus coneguts, amb qui va decidir fer el pas de provar sort com a parella.

Nuria Tomás explica per què ha decidit fer aquest documental

El que farà en aquests vídeos, els que podrem veure en la seva pàgina web, serà obrir les portes de casa, de la família i del seu dia a dia: “Tot el que ha viscut m’ha convertit en la persona que sóc, la que ara mateix travessa el seu millor moment. Arribar a aquest punt m’ha costat molta feina personal. Per què faig aquesta docusèrie? Per si la meva història pot servir d’inspiració o suport per a algú que vulgui canviar algun aspecte de la seva vida”.

En una entrevista del 2015 va parlar sobre Gerard Piqué, a qui no va criticar gaire en aquell primer moment: “És una bona persona i a les bones persones se les ha de desitjar el millor. Fa anys que la ferida està tancada”. Ara caldrà veure si manté aquesta opinió i què diu exactament en aquests vídeos. Tenint en compte el moment personal que travessa Gerard Piqué, ara que s’acaba de confirmar que ha trencat amb Shakira, és d’esperar que aquests vídeos de l’ex generin una repercussió mediàtica increïble. No deu ser casualitat que hagi decidit fer aquest pas precisament ara, un moment ideal per a ella si parlem de la possible audiència que pot arribar a fer. De moment no ha donat més detalls al respecte, així que caldrà esperar per veure quantes entregues hi haurà i de què parlarà en cadascuna d’elles. El que més interessa és l’època en què va sortir amb el futbolista, això queda clar. Ara el que haurem de veure és si l’explota molt o no.