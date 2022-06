Una model de Playboy afirma que Gerard Piqué va enviar-li missatges picants

Gerard Piqué ha estat assenyalat com el principal culpable de la separació amb Shakira. Fonts properes a la cantant asseguren que ha estat la relació del futbolista amb una hostessa de 22 anys la que ha dinamitat aquesta ruptura, la que s’estaria cuinant des de fa temps per culpa d’un desgast en la relació. Doncs bé, ara surt una informació nova que donaria encara més credibilitat a aquest possible engany del capità del Barça. Com? Gràcies al testimoni de Suzy Cortez, una model brasilera que hauria rebut missatges pujats de to de Gerard Piqué.

En una entrevista a El diario de NY, la model de Playboy assegura que el futbolista li va estar enviant missatges entre el 2016 i el 2018: “Ell era qui m’enviava missatges molt directes. Els únics jugadors que han estat al Barça que mai no m’han escrit han estat Messi i Coutinho. Jo era amiga de l’expresident del Barça, Sandro Rosell. Gerard Piqué se’n va assabentar i li va demanar el meu número, moment en què va començar a enviar-me missatges. He estat callada tot aquest temps per respecte a Shakira i perquè no volia trencar una família, però crec que ella no es mereix tot això. Ara explicaré tot el que sé i tot el que em va passar a mi”.

“Quan vaig tornar a Brasil, va començar a enviar-me missatges per Instagram cada dia. En ells, em preguntava quan tornaria a Europa i quants centímetres feia el meu cul. Em deia que estava gelós dels meus homenatges a Messi… Em va enviar fotos que no vaig obrir, però vaig veure que estava despullat. Va ser molt irrespectuós amb mi”, explica. La noia diu que, de fet, el català s’hauria ofert a pagar-li un viatge a Europa: “Jo li vaig dir que no ho faria perquè ell estava casat i que creia que havia de respectar la seva família. Això no va servir de res, ja que continuava dient-me que el meu cul era el millor del món i que volia veure’l de prop. Sé que ell esborrava els missatges que m’enviava per no deixar-ne evidència”.

Gerard Piqué hauria enviat missatges a aquesta noia | Instagram

Gerard Piqué hauria enviat missatges picants a una model | Instagram

Makoke explica que va coincidir amb Gerard Piqué en una discoteca

Gerard Piqué està d’actualitat i és per això que moltes famoses estan aprofitant per treure a la llum anècdotes amb el futbolista. L’última a parlar-ne ha estat Makoke, la col·laboradora de Telecinco i exparella de Kiko Matamoros. Aquest cap de setmana ha parlat sobre ell a Viva la vida, espai en què ha aprofitat per revelar que ha concedit amb ell en diverses discoteques: “Jo mai no l’he vist com un home discret. Sempre que he concedit amb ell en el món de la nit m’he adonat que no ocultava el que feia… Mai no el descriuria com un home discret en aquest sentit. Sempre que han estat en crisi, Shakira ha aconseguit proves i ha comprovat que era cert el que li deien. No és ximple. Ara mateix només hi ha una noia sobre la taula, però no sé quin tipus de relació tenen. El que sí que sé és que hi ha unes imatges que potser surten a la llum la setmana vinent, unes fotos que s’havien guardat”. Amb això, es confirmaria que Gerard Piqué no dubtava