Filtren on es van conèixer Gerard Piqué i la cambrera amb qui el relacionen

La separació de Gerard Piqué i Shakira és el tema de la setmana. Ningú no parla d’una altra cosa i això es nota en la premsa del cor, la que va carregada de notícies i més informació al respecte. Ahir mateix vam poder posar cara per primera vegada a l’hostessa que hauria captivat el futbolista, una noia de 22 anys molt similar a Shakira físicament tal com mostrava el retrat que han publicat. De moment se sap que es diu Carmen i que el seu cognom comença amb la lletra m, un detall que va revelar-se en el Sálvame aquest dimecres.

No contents amb això, han anat més enllà i també han tret a la llum on treballa (o treballava) exactament la noia: un bar i discoteca de la zona alta de Barcelona anomenat La Traviesa. L’excusa per revelar una informació tan concreta i personal? Que hauria estat en aquest local de festa on s’haurien conegut Gerard Piqué i la cambrera. El futbolista va voler sortir de marxa quan, una nit, hauria optat per acudir a aquest conegut local. Un cop allà, hauria conegut aquesta noia i haurien començat a parlar… fins al punt que haurien acabat mantenint una relació especial que li ha fet replantejar-se la vida amb Shakira.

La noia veu que cada cop s’estan donant més pistes sobre la seva identitat, per la qual cosa hauria optat per esborrar-se directament el compte d’Instagram abans que fessin públiques algunes de les seves fotografies. El que no ha pogut evitar és que descobreixin la seva faceta de cambrera en aquest bar d’estil còctel, un local molt refinat i elegant. No se sap quant de temps ha passat des que van coincidir en aquest local i quantes vegades van veure’s abans de començar a parlar per privat. Sigui com sigui, el que estan deixant clar des del programa de Telecinco és que els rumors sobre aquesta infidelitat de Gerard Piqué tenen una base molt sòlida i que ha passat alguna cosa amb aquesta cambrera i hostessa d’esdeveniments.

Shakira i Gerard Piqué s’organitzen perquè els nens no notin tant la separació

La catalana Laura Fa és una de les dues periodistes que han tret a la llum tota aquesta història, a qui han enviat a les portes de la casa familiar per esperar l’arribada d’un dels protagonistes. Això ha permès que poguessin gravat Gerard Piqué en directe, encara que el defensa blaugrana no ha volgut respondre les seves preguntes. El que sí han sabut és que l’exparella ha arribat a un primer acord perquè els nens no pateixin aquesta separació. Com? En repartir-se les activitats extraescolars perquè els dos pares puguin estar amb ells igualment. Mentre Gerard Piqué acompanyava el fill gran a l’entrenament de futbol, Shakira duia el petit a les classes d’arts marcials.

Laura Fa pilla a Gerard Piqué llegando a su casa en directo, corre tras él y consigue preguntarle #yoveosálvame https://t.co/qMIUnHNpqf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 8, 2022

Shakira, mentrestant, se centra en la recuperació del pare

Quan va fer-se pública la separació de Shakira i Gerard Piqué, va publicar-se que la cantant havia patit un atac d’ansietat molt fort i que l’havien fotografiat en una ambulància que l’hauria traslladat fins a l’hospital. En realitat, però, era el seu pare qui necessitava atenció mèdica i així ho va confirmar ella mateixa per tranquil·litzar els fans que s’havien preocupat pel seu estat de salut. El pare patia una caiguda molt forta i requeria ser hospitalitzat, encara que afortunadament ja ha pogut rebre l’alta i es troba recuperant-se al xalet de la cantant colombiana.

Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.❣️ pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) June 8, 2022

L’artista està fent tot el possible per ajudar el pare, que necessita rehabilitació. Ha estat en el seu perfil de Twitter, que Shakira ha compartit un vídeo en el que se la veu ajudant-lo amb una sèrie d’exercicis: “Amb el meu pare d’alta, ja a casa i en camí ascendent, l’ajudo amb la seva estimulació cognitiva després del traumatisme. Gràcies a tots per donar-nos suport amb la vostra estima immensa”, diu tot acompanyant les imatges en les que se la veu ajudant-lo a llegir.