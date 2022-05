El fill d’Yvonne Reyes i Pepe Navarro marxa d’Espanya￼

Alejandro Reyes està fart. I això l’ha portat a prendre una dràstica decisió. Segons publica ‘Jaleos’, el fill d’Ivonne Reyes (54) i Pepe Navarro (70), ha decidit abandonar Espanya, just quan la guerra mediàtica entre els seus pares viu el seu moment més cruent. El jove actor va abandonar el país fa uns dies i estarà allunyat una llarga temporada.



Segons el mateix digital, va ser una decisió que van prendre mare i fill de manera conjunta. Tots dos haurien considerat que era el més convenient per a Alejandro; apartar-se del focus mediàtic, prendre distància després que la seva mare, Ivonne, denunciés pública i formalment haver-se sentit perseguida i viure amb “por”.

Cal no oblidar que Yvonne va anar a la policia fa unes setmanes per a deixar constància dels “insults” que, en la seva opinió, li va proferir públicament Pepe Navarro en la seva última i polèmica trucada telefònica al programa ‘Viva la vida’, de Telecinco el passat 17 d’abril.

Ivonne Reyes Europa Press

Ha marxat amb un visat d’estudiant

Sigui com sigui, un escenari bèl·lic del qual Alejandro Reyes vol deslligar-se després d’haver-se sentit, en certa manera, superat pels esdeveniments. Amb distància pel mig, a molts quilòmetres i centrat en els seus estudis, Ivonne viu més tranquil·la. És una mare orgullosa que presumeix de fill sempre que pot.



Álex, com se’l coneix en la intimitat, està emprenent aquesta aventura amb un “visat d’estudiant”, i continua estudiant Art Dramàtic, al mateix temps que realitza un curs de màrqueting d’empreses.



‘Jaleos’ s’ha posat en contacte amb Ivonne Reyes, i la presentadora ha confirmat la informació, afegint: “El meu fill està a punt de signar un projecte molt interessant”. També ella anuncia que hi haurà notícies laborals en poc temps que la mantenen il·lusionada.