Expulsen l’actriu Jedet d’una desfilada de moda

Jedet, l’actriu protagonista de la sèrie ‘Veneno’, ha estat expulsada d’una desfilada de moda. Segons ha avançat el programa ‘Socialité’, Jedet es trobava en una desfilada de moda amb el seu xicot, però cap dels dos portava mascareta. En canvi, totes les persones que hi havia al seu voltant sí que la portaven posada. Segons un testimoni, des de l’organització van cridar diverses vegades l’atenció a l’actriu i la seva parella, demanant-lis que, si us plau, portessin la mascareta posada.

L’actriu Jedet | Instagram

En una de les imatges que ha emès el programa de Telecinco es veu clarament com el noi es posa la mascareta, però l’actriu li treu, arrancant-li de la cara. La presentadora de ‘Socialité’, ho ha valorat com un simple acte de provocació: “A mi em sembla una clara provocació. És cert que ella acostuma a ser bastant provocadora, però té mil elements amb els que provocar, i no precisament això. Em sembla de mal gust”.

Jedet traient-li la mascareta al seu xicot | Telecinco

Jedet i el seu xicot, expulsats

Finalment, però, l’organització decideix expusar-la de l’esdeveniment, farta de veure com l’actriu es negava a posar-se la mascareta. Així, tots dos van haver de sortir expulsats i per la porta del darrera. El testimoni assegura que el moment va ser “flipant” i “molt incòmode” per a tothom, ja que ningú entenia què estava fent l’actriu.

Ara només falta esperar per saber què ha de dir Jedet sobre la seva actitud. La influencer té més de 450.000 seguidors a Instagram i és un dels personatges més seguits per joves i adults, i exposa gran part de la seva vida a les xarxes socials. Per això no seria d’estranyar que, tard o d’hora, es pronunciés sobre aquest incident, especialment ara que ha sortir a la llum i que Telecinco ha emès totes les imatges.