Un dels cantants d’Eurovisió 2021 confessa haver abusat de dues noies

El festival d’Eurovisió emetrà la seva gran final el proper 14 de maig. Aquesta setmana hem conegut els últims concursants participants, així com les primeres apostes sobre els grans preferits. L’escollida per a Espanya, Chanel, ha estrenat el videoclip oficial de la seva cançó i ha estat molt criticat perquè consideren que no han dedicat prou pressupost.

I, mentrestant, s’ha filtrat una notícia bomba sobre un dels cantants de l’anterior edició. Parlem de Stefán Hannesson, membre del grup que va representar Islàndia. El jove ha estat acusat d’abusar sexualment d’una exparella, el que ha reconegut. I no només això, sinó que ha confessat que també va abusar de la seva primera xicota: “El 2013 vaig abusar de la meva parella i ara ella ha fet un pas endavant i ho ha denunciat. Desafortunadament, aquesta no va ser la primera vegada que vaig estar exposat a aquesta violència. També va passar en la meva primera relació. La responsabilitat és meva, la vergonya és meva“.

El noi ha abandonat el grup per decisió dels membres i assegura que ha buscat ajuda psicològica perquè això no torni a passar. Aquesta confessió hauria arribat el passat mes de gener, però s’hauria fet amb la màxima discreció. No ha estat fins ara, quan el grup islandès ha actuat sense ell, que s’ha sabut el motiu de la seva absència. El vocalista no s’ha pronunciat al respecte, però és probable que estiguin molt sorpresos i indignats amb aquest passat fosc del company.

El cantant d’Eurovisió reconeix la seva culpa | Instagram

La notícia ha generat un gran rebombori i ha esquitxat la gala de selecció dels representants del país per a aquesta edició. Finalment s’ha imposat un grup de tres dones que defensarà el país en el pròxim festival, una actuació que esperen que no es vegi perjudicada per culpa de l’escàndol que ha protagonitzat el cantant de l’any pasat.