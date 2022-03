Esther Acebo, mare de la seva primera filla: part de 25 hores i a casa

Esther Acebo acaba de ser en mare de la seva primera filla, tal com ha confirmat públicament cinc dies després del seu naixement. L’actriu de La casa de papel, coneguda per interpretar el paper d’Estocolmo, ha donat a la llum a una nena a qui ha anomenat Sol. L’ha tingut a casa, en un part assistit per doules que ha durat ni més ni menys que 25 hores. La intèrpret espanyola ha volgut compartir fotografies en blanc i negre del part a casa, tot seguint el mateix exemple de la influencer Verdeliss: “Després de les 25 hores més salvatges de la meva vida, va sortir (el) Sol. Gràcies per atrevir-te a viure aquesta vida amb mi, petitona. I gràcies a aquells que m’han acompanyat en aquest viatge de sang, suor, llàgrimes i amor des del respecte més absolut”.

L’actriu ha donat a llum a casa, tal com mostren les fotografies que ha compartit. En elles se la veu a la banyera i recolzada a la paret del lavabo mentre una de les matrones l’acompanya. Finalment, també ha volgut mostrar la mà de la nena en una imatge molt tendra i artística… després d’un part llarguíssim.

Esther Acebo publica fotografies del part | Instagram

L’actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada i no es coneix la identitat del pare de la criatura. De fet, ni tan sols se sap si té parella o si ha optat per ser mare soltera ara que acaba de fer els 40 anys. Tenint en compte que sempre ha estat molt hermètica pel que fa aquest tema, és probable que tampoc no parli gaire de la seva filla a partir d’ara. Sigui com sigui, de moment el seu perfil d’Instagram s’ha omplert de missatges de felicitació de companys de professió, amics i també gent anònima que la felicita per haver-se convertit en mare.

L’actriu agraeix l’ajuda de les doules | Instagram

Els parts a casa estan envoltats de molts estigmes i hi ha hagut alguns detractors de l’actriu que han aprofitat per carregar contra ella per escollir aquesta opció. Ella ha optat per agrair la feina a les doules que l’han assistit i que l’han tractat “amb molt de respecte”, però ha optat per no fer més declaracions al respecte. Simplement ha recomanat la seva feina promocionant els seus perfils d’Instagram i agraint que hagin estat les seves guardianes.