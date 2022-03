L’emotiva carta d’Anabel Pantoja sobre l’estat de salut del seu pare

Anabel Pantoja està travessant un dels pitjors moments de la seva vida. El seu pare, Bernardo Pantoja, es troba ingressat des de fa dies en un hospital de Sevilla com a conseqüència de diverses complicacions de la diabetis que pateix. I quan semblava que hi havia una millora en el seu estat de salut, el germà d’Isabel Pantoja ha tornat a empitjorar, el que ha provocat que Anabel hagués de tornar de Gran Canària -on viu actualment- per estar al costat del seu pare.

En aquest context, la neboda d’Isabel Pantoja ha penjat un emotiu missatge al seu Instagram, que ha acompanyat de diverses fotografies molt boniques i tendres amb el seu pare. “Com ja sabeu, estic passant un moment bastant complicat. I no estic treballant, ni tampoc dedicant-me a res d’aquí. Només a estar al costat d’ell. Apareixo per aquí perquè volia agrair a tot l’equip de l’hospital el que estan fent per ell”.

Bernardo Pantoja | Europa Press

Agraïments d’Anabel al personal de l’hospital

“Les infermeres com el cuiden, els metges com l’ajuden, la seguretat com està pendent d’ell i de nosaltres, les senyores de la neteja com el mimen, els mateixos companys i familiars”, ha afegit Anabel en el text publicat a les xarxes socials. Alhora, agraeix el suport i interès pel seu pare que ha rebut durant aquests dies: “A tots els que m’heu escrit preguntant-me per ell, només puc dir-vos que us agraeixo moltíssim que hàgiu perdut un minut de la vostra vida per a interessar-vos per ell, ja em sento afortunada amb vosaltres”.

“Pensava que no tènia tanta gent al meu costat“, reconeix la neboda d’Isabel Pantoja, que conclou: “Ara, cal continuar lluitant i aquí estarà la seva princesa, com ell diu, i aquí hi seré sempre. Us estimem i us ho agraïm tot, el meu pare i jo”.