Prova de supervivència sense servents per a Elionor de Borbó

Elionor de Borbó continua immersa en els seus estudis internacionals. La filla de Felip VI i Letícia Ortiz s’ha acomodat a la seva vida a Gal·les, en un dels millors centres educatius de tot el món. Si van escollir aquesta escola entre tantes altres, també té a veure amb la privacitat que els ofereix. I és que des de llavors pràcticament no s’ha sabut res de la seva rutina… fins ara, que s’ha filtrat que la jove participarà en un campament per primera vegada. Es tracta d’una sortida que posarà a proves les seves qualitats de supervivències, les que mai fins ara no ha posat a prova.

Des de diverses revistes es diu que fonts properes a la Casa Reial han anat deixant caure que Elionor estaria encantada amb aquestes colònies perquè és “molt independent i no té por a res”. L’acampada durarà una setmana, durant la qual els alumnes hauran de dormir en tendes de campanya enmig del bosc. Aprendran a fer foc, només comptaran amb llaunes de conserva i no podran fer servir el telèfon mòbil en cap moment. L’objectiu, segons la pàgina web de l’escola, és que aprenguin a sobreviure en la naturalesa amb pocs recursos. Tenint en compte aquesta descripció, Elionor no estarà gaire còmoda en estar acostumada a què li donessin absolutament tot fet a Palau.

Elionor de Borbó, en un dels darrers actes públics als que va assistir | Europa Press

Aquesta serà tota una experiència per a ella, en la que també practicarà esports de muntanya. La discreció de l’escola és absoluta i no donen cap pista sobre la localització d’aquesta acampada per protegir els alumnes, que podrien veure’s envoltats de fotògrafs per captar una imatge d’Elionor enmig del bosc. Aquesta serà una prova de foc per a ella, que determinarà si realment és capaç d’actuar com una nena normal de la seva edat i participar en una excursió així sense ajuda de ningú. La princesa espanyola tornarà a Madrid el 14 d’abril per passar allà la Setmana Santa amb els pares, als qui no veu des del Nadal.