El Gran Wyoming torna després de la baixa i explica què li ha passat

El Gran Wyoming ha estat de baixa una setmana, el que ha generat molta curiositat entre els teleespectadors d’El Intermedio. Què li passava? Els companys es limitaven a dir que estava malalt, però el presentador ha volgut donar-ne detalls en la seva tornada a plató. I, com era d’esperar, ho ha fet amb l’humor com a protagonista: “La notícia del dia és que estic viu”.

“Després d’uns dies malalt, vull donar les gràcies a tots aquells que s’han preocupat per mi. Ha arribat el moment d’explicar-vos el motiu que m’ha mantingut apartat del programa”, deia abans que un company entrés per la porta amb un objecte ocult en un llençol. Què era? Una “criatureta“: “He estat pare d’una criatureta i em refereixo a una pedra en el ronyó“.

El Gran Wyoming explica com es troba | La Sexta

El Gran Wyoming explica com es troba

El presentador ha estat a l’hospital per una pedra al ronyó: “He estat diversos dies intentant expulsar-la del meu cos. Al final no va ser cesària, va sortir per part natural i us puc assegurar que fa mal. Compensa perquè, fixeu-vos, és clavada al pare. Tenim la mateixa cara dura”, deia en una metàfora que comparava la seva expulsió amb el part d’una criatura.

Els companys li han deixat anar una broma rere una altra: “Quina alegria veure’t! Ja tens la primera pedra per a la teva nova casa”, li deien. I ell responia amb una altra broma: “Doncs sí… I em costarà un ronyó“.

Els teleespectadors habituals tornaran a tenir El Gran Wyoming cada nit, el que desitjaven amb ganes després d’una temporada amb el Dani Mateo que no ha estat el mateix encara que també els agradi. A Twitter han aplaudit el seu retorn, el que ha arribat amb un munt de bromes com és habitual en ell. Tenia ganes de tornar a la feina, el que s’ha notat en una actitud.