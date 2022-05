Efrén Reyero presenta a la seva nova xicota

Efrén Reyero torna a estar il·lusionat i molt enamorat. El qui va ser un dels primers tronistes del programa ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ ha donat un gir total a la seva vida. Allunyat del focus mediàtic, Efrén ha trobat de nou l’amor al costat d’una jove misteriosa a qui ha volgut presentar a través de les seves xarxes. La nova xicota d’Efrén es diu Carmen Vega, és andalusa i tatuadora, segons publica ‘Outdoor’.



Després que no sortís bé la relació amb la col·laboradora de Telecinco Marta López, Efrén torna a estar enamorat. El malagueny ha fet pública la seva actual relació amb motiu d’una escapada conjunta a Astúries, on la parella s’ha mostrat mola encaramel·lada. Han estat les múltiples publicacions en parella les que han fet saber que Efrén s’ha tornar a enamorar.

No se sap des de quan es coneixen

“Mira’m sempre així“, “la teva bellesa eclipsa l’objectiu”… han estat alguns dels missatges que s’han intercanviat tots dos a les xarxes socials. Ella, que es fa dir Car en el món digital, té les seves xarxes privades. Tot i això, gràcies a la informació que comparteix en els seus diferents perfils es pot deduir que es tracta d’una autèntica artista. És tatuadora i treballa a Andalusia fent dissenys estil de línia fina en diferents províncies de la mateixa comunitat autònoma.



El que no ha revelat la parella encara és des de quan es coneixen i com va ser l’enamorament sobtat. Coincidirien pels carrers de Màlaga? Carmen li faria un tatuatge a ell i així va sorgir l’amor? Per descomptat, ara mateix, això és impossible saber-ho. El que sí que és categòric és que l’extronista, per fi, sembla que ha trobat l’amor de veritat.