El duríssim atac de Marta Riesco a Belén Esteban

Marta Riesco està de moda, i les seves paraules són ara de les més buscades del món del cor. Després que la setmana passada tallés en directe a Telecinco amb Antonio David Flores, la periodista ha carregat ara contra una de les cares més estimades i populars de la televisió privada: Belén Esteban. La col·laboradora de ‘Sálvame’ ha fet unes polèmiques declaracions contra l’ex d’Antonio David assegurant que “jo quan la veig a la televisió em pixo de riure”.

I Marta Riesco no ha trigat a respondre. Ho ha fet abans d’entrar a la discoteca on celebrava el seu aniversari, envoltada de periodistes: “La veritat és que em pixo de riure pel fet que ella es pixi de riure amb mi”, ha respost la periodista. El problema ve de lluny, perquè Belén Esteban no compra la teoria que afirma que Marta no vol la popularitat que li ha sobrevingut: “Ella en realitat està encantada. És cantant, periodista… Però no és anònima”, ha opinat.

Belén Esteban | Telecinco

I Marta ha replicat: “Hi ha periodistes que poden ser cantants o actors de teatre. Jo em pixo de gent com a ella, que no ha fet res a la vida res més que estar amb una persona coneguda”. I, seguidament, ha deixat anar un ferotge atac: “Jo, com a mínim, he anat a la universitat“. La guerra està servida. Ara només cal esperar per veure com reacciona l’ex de Jesulín de Ubrique, però, coneixent-la, de ben segur que no es quedarà callada i continuarà atacant a la ja exparella d’Antonio David.

Cal recordar, però, que Belén va ser la que va destapar la relació entre tots dos, quan l’exguàrdia civil encara estava casat. El programa ‘Sálvame’ va emetre un vídeo on se’l veia abraçant a la periodista, i tot i que ell intentava dissimular, Belén va dir: “És la nostra companya Marta Riesco”.