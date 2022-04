Dulceida mostra tots els racons del seu nou pis a Madrid

Dulceida viu entre Barcelona i Madrid des que comencés a ser més famosa, ja que la gran majoria d’esdeveniments publicitaris són a la capital espanyola. Aquest és el principal motiu pel qual ha acabat llogant un pis allà, en el que viurà la meitat de la setmana. La influencer catalana ha tornat a confiar en una empresa de decoració perquè li decori el pis, el que han fet amb mobles i elements decoratius en tons blancs i negres. Tot en un estil modern i minimalista, a joc i sense perdre detall.

Com és habitual en ella, Dulceida ha volgut mostrar als seguidors tots els racons d’aquesta nova casa. Feia temps que li demanaven el house tour, el que ha compartit aquesta nit a través de les stories d’Instagram. El vídeo ha entusiasmat, sobretot perquè d’aquesta manera tots poden tafanejar com té decorat cada habitació.

Pel que fa al rebedor, destaca una paret que trenca el monocromatisme blanc de la resta del pis gràcies a un paper de paret en to gris amb un munt d’arbres estampats. Hi ha col·locat una estanteria i un petit moble que fa servir com a base per a posar-hi diferents elements decoratius. A més a més, incorpora un penjador per poder deixar-hi la jaqueta i la bossa. L’espai està integrat a dins de la cuina americana i del menjador, un espai diàfan molt gran en el que destaca el sofà de grans dimensions en to clar. Tot just davant, una catifa amb estampat geomètric i una taula de vidre. També disposa del típic moble per al televisor, el que fa joc amb les cadires negres de la cuina. Els mobles d’aquí combinen el blanc, el marró i el negre. I els electrodomèstics? Moderns.

Dulceida mostra el rebedor | Instagram

Així és el menjador de la casa madrilenya de Dulceida | Instagram

La influencer ha escollit una cuina moderna | Instagram

Dulceida mostra la cuina del pis nou | Instagram

La seva habitació encara no està decorada de tot, per la qual cosa ha optat per mostrar-la només una mica des de fora amb la promesa que tornarà a fer-ne un vídeo quan estigui llesta. El que sí que té preparada és l’habitació per als convidats, la que ha aprofitat al màxim gràcies a un sofà llit en to cru. També hi té una cadira i un mirall, el racó en el que assegura que es maquilla abans de les sessions de fotos. El lavabo el té decorat en tons grisos, amb una gran dutxa i un mirall gegant a sobre del moble. Aquesta habitació assegura que ja estava així quan va llogar el pis, però que li va agradar l’estil i va decidir mantenir-lo tal qual. Els fans s’han mostrat entusiasmats amb aquest vídeo, el que els ha permès veure alguns dels racons de la casa. Ara confien que acabi de decorar les parts que falten i que faci una actualització amb totes les novetats ben aviat.

Dulceida ensenya l’habitació dels convidats | Instagram

Dulceida també ha ensenyat com està decorat el lavabo | Instagram

Dulceida tindrà el seu reality

Fa només uns dies, la influencer anunciava que ha signat un contracte amb Mediaset per protagonitzar el seu reality. Aida Domenec va començar en el món de les xarxes quan era molt jove i sempre destacarà com una de les primeres noies que va apostar per aquesta feina. Ara té més de tres milions de seguidors a Instagram, el que ha donat ales a la cadena per proposar-li parlar de la seva vida en un programa de televisió. Encara no s’han publicat detalls d’aquesta nova aventura de la de Badalona, així que caldrà esperar per saber quan i com ho emeten.