Dulceida, Laura Escanes i María Pombo mostren la cara més fosca de la xarxa

El Hormiguero ha tingut aquest dijous tres convidades summament populars: les influencers Laura Escanes, Dulceida i María Pombo. Parlem, segurament, de les tres noies més seguides d’Instagram a tota Espanya, tres celebritats que pertanyen a la mateixa agència i han volgut acudir juntes al plató de Pablo Motos. Totes tres es dediquen al món de les xarxes socials des de fa molt de temps, el que els permet conèixer la cara més amarga d’una professió que asseguren que no és tan fàcil com sembla.

Una de les seccions més divertides té les formigues com a protagonistes, que fan preguntes comprometedores als convidats. En aquesta ocasió, han esbrinat que María Pombo demana menjar només per fer la foto i publicar-la; que totes elles han publicat fotos en les que elles surten bé i les amigues malament i que acostumen a tafanejar els perfils d’Instagram de les exparelles.

Laura Escanes i Dulceida, afectades per les crítiques i amenaces

La part més impactant de l’entrevista arribava quan el presentador s’interessava sobre com viuen les crítiques constants que reben a través de la xarxa. Laura Escanes ha reconegut que ja té assumit que dia sí dia també parlaran malament d’ella per estar casada amb Risto Mejide: “Sé que això em perseguirà tota la vida, així que ho he intentat normalitzar. Sempre em repeteixo a mi mateixa que no he de deixar que ells dirigeixin la meva vida. Que opinin el que vulguin, bé o malament, perquè si m’equivoco o ho faig malament seré jo qui ho faci”.

Dulceida, per la seva banda, anava més enllà i reconeixia que el seu cas és més greu: “Jo estic amb demandes des de fa molt de temps perquè estem parlant d’un tema molt greu. Cada dia rebo un assetjament brutal a la xarxa, sobretot arran de la meva relació i la posterior ruptura. Ara bé, no només m’assetgen a mi… També ho fan amb ella, els meus amics i els seus i les nostres famílies. Arriben a tal extrem que vigilen tots els llocs als que vaig, entren en els perfils de gent que no coneixen per veure amb qui vaig a dinar, amb qui estic i què faig… I tot això, sense parar d’insultar-me. Em diuen de tot i hi ha algunes persones a qui he arribat a demandar perquè em diuen coses horribles i m’amenaces. Em diuen que si em tornen a veure amb una bandera LGTBI, em cremaran viva i que em pegaran si em veuen per Madrid. Són coses molt fortes”.

Afortunadament, mai no ha arribat a trobar-se amb cap d’aquestes persones pel carrer i coincideix amb María Pombo que, de fet, quan passegen tot el que es troben són fans macos que els diuen que les admiren.

María Pombo dona consells a tots aquells que volen ser infuencers

Cada vegada són més les i els joves que volen ser influencers. Molts veuen en aquesta la professió del futur i creuen que no és tan difícil poder arribar a generar interès com elles. Ara bé, totes tres han volgut destacar que no es refiïn perquè no és tan maco com sembla: “El primer de tot és que heu de ser autèntics, perquè és impossible ser influencer si mostres un personatge. Per una altra banda, heu de tenir una bona xarxa d’amics i familiars que t’ajudin a no creure-t’ho massa quan comences a tenir molts seguidors i diners. Pots embogir molt fàcilment i acabar malament, així que és imprescindible estar ben envoltat. I, com dèiem, prepareu-vos per molta feina perquè no tot és anar de compres i de viatges. Hi ha moltíssima feina darrere i un equip molt gran de persones que ens ajuden”.

Una entrevista que ha entusiasmat els fans de les tres influencers, que han aplaudit poder veure les seves creadores de contingut preferides en un programa de televisió en prime time. De ben segur que aquesta no és l’última vegada que Pablo Motos s’aprofita de la seva popularitat per fer més audiència.