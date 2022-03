Així és la nova casa de Dulceida a Madrid: estil nòrdic i mobles caríssims

Dulceida té sempre un peu a Barcelona i un altre a Madrid, ciutat en la que cada vegada té més compromisos professionals. La influencer catalana estava farta de dormir a hotels, per la qual cosa va decidir començar a buscar pis a la capital espanyola. Ara que ja el té, ha contractat una empresa de decoració per dissenyar un interior digne de revista. Ubicat en ple centre de Madrid, avui podem veure quins mobles ha escollit per aquesta segona casa: “Volia tenir el meu espai i sentir que tinc una casa a Madrid, perquè passo molt de temps aquí per feina. M’encantaria que Madrid i Barcelona es fusionessin perquè crec que crearien la millor ciutat del món. Si he d’escollir, però, em quedo amb Barcelona perquè allà tinc la meva família, els meus amics, el mar… És casa meva”.

Per tal de sentir-se com a casa, ha optat per una decoració similar a la que té en el pis de Barcelona. Es tracta d’un espai obert, molt lluminós i ple de disseny i tendències. A la pàgina web de la marca de decoració han publicat fotografies que mostren com és el menjador i també el saló de la nova casa de Dulceida. Parets blanques, mobles en tons beix i cru, parquet marró, moltes plantes per aportar un toc verd i catifes per tot arreu. Un estil nòrdic i minimalista que, segons els preus presents a Internet, s’ha gastat 6.400 € només en decorar el menjador.

Dulceida ensenya com és el pis nou a Madrid | Instagram

La influencer comparteix fotografies del menjador | Instagram

També mostra alguns dels elements decoratius que ha escollit | Kave Home

Aquest sofà es trobaria a l’altra banda del menjador | Kave Home

A la pàgina web de la marca de decoració es poden veure els preus dels productes que ha escollit, ja que han volgut promocionar exactament tots els elements i mobles per si els seus fans volen inspirar-se i comprar els mateixos coixins que té Dulceida a la casa de Madrid.

Alguns dels mobles que ha escollit Dulceida | Kave Home

De moment, la influencer només ha mostrat aquesta part de la casa. Fa relativament poc que s’hi ha traslladat i és probable que encara no tingui tot tan ben decorat i tan ple de detalls. Les primeres impressions són bones i els seguidors més tafaners comencen a omplir la publicació de peticions perquè mostri la resta de la casa.