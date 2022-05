Els diners que s’ha gastat Kiko Hernández en el darrer retoc estètic

Kiko Hernández s’acaba de fer un nou retoc estètic, amb l’objectiu de rejovenir la seva imatge facial per 1.500 euros, segons publica Outdoor. Sense saber res fins avui, Kiko Hernández ha jugat novament a la discreció fins que se l’ha pogut veure en realitzant el retoc. El col·laborador de ‘Sálvame’ ha provat en el seu centre de confiança el que és fer-se un “lífting sense cirurgia” i ha mostrat “sense filtres” com es fa aquesta tècnica innovadora que promet resultats des del primer mes en només una sessió i en qüestió de minuts.

Per a veure’s millor, l’exparticipant de ‘Gran Hermano’ s’ha decantat per un tractament que reafirma i tonifica la pell sense necessitat d’haver de sotmetre’s a una operació i a les complicacions d’un postoperatori. Tal com ha explicat la clínica des del seu perfil d’Instagram, al que s’ha sotmès Hernández ha estat a més de 550 impulsos de radiofreqüència per a tonificar la pell i combatre la flaccidesa.

Kiko Hernández – Telecinco

El que ha intentat buscar el tertulià de ‘Sálvame’ a través d’aquesta tècnica gens invasiva ha estat una millora natural per a mantenir la pell tersa i que es pugui repetir periòdicament per a prevenir l’aparició d’arrugues i mantenir la fermesa en el rostre durant més temps. Una tècnica molt innovadora de la qual s’ha conegut també el preu per mitjà de la pròpia clínica que ha informat a través d’un dels seus comentaris.

Una única sessió

El tractament, que consta d’una única sessió que supera els 1.500 euros, (en concret l’avaluen entorn dels 1.800 euros) tot i des del mateix centre s’han encarregat d’informar de les diferents formes de pagament a les quals es pot accedir i, deixant de nou clar, que els resultats són increïbles, tal com està experimentant ja Kiko Hernández.