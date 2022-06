Cristina Pedroche diu quines són les seves manies més estranyes

Cristina Pedroche ha tornat a El Hormiguero per promocionar la segona temporada de Love Island, el reality d’Antena 3 que presenta. Molts creien que no tornarien a emetre’l, tenint en compte que va fer unes audiències molt baixes i que tampoc no va tenir gaire repercussió. Finalment, la cadena ha decidit donar-li una segona oportunitat a aquesta imitació de La isla de las tentaciones, en la que un grup de joves solters conviuen en una illa deserta mentre intenten buscar parella.

Més enllà de parlar de les novetats del programa, el que ha cridat l’atenció han estat les confessions que ha fet sobre la seva vida personal. En primer lloc, ha deixat caure que té moltíssimes manies i que no ho pot evitar: “Encara que digui que no, és cert que tinc molts TOCs. No és que sigui maniàtica ni supersticiosa… fins que passen ximpleries que em fan recapacitar. Ahir mateix, per exemple, la meva mare em va donar un collar perquè el portés a aquesta entrevista. I què li vaig dir jo? Que no ho faria perquè no puc portar un collar que no sé quina energia té. Les coses em donen bona i mala sort i sé que aquest és un collar normal… però em feia por que no em donés bona sort”.

“No sé, sempre acabo sentint-me malament perquè dic que David té les seves coses quan jo també les tinc. Quan tenia un examen, per exemple, sempre posava els bolígrafs a sobre de la taula en la mateixa posició. Quan tenia un examen i algú que treia males notes me’n demanava un, li regalava aquell boli perquè no volia que em traspassés la mala fortuna”, explicava tot deixant Pablo Motos sense paraules.

La presentadora parla de la vida íntima amb David Muñoz

El mes passat, Cristina Pedroche va ser notícia per les curioses declaracions que va deixar anar a Zapeando. La presentadora mai no ha tingut problema en parlar de la seva vida íntima, encara que tampoc mai no havia donat tants detalls al respecte. Quin va ser el titular? Que assegurava que hi ha moltes vegades que manté relacions sexuals amb el cuiner quan ella no es troba bé perquè el sexe l’ajuda a curar-se abans. Com era d’esperar, l’afirmació va donar molt de joc i va generar molts comentaris. I ara, en Pablo Motos ha volgut aprofitar-ho per preguntar-li al respecte: “Has explicat a televisió que fas servir el sexe com a medicament”.

Ella, avergonyida, li deia que aquesta frase s’ha de matisar perquè “no és realment així”. Què volia dir, doncs? “Tot va començar per culpa de Valeria Ros, que va dir que jo estava tot el dia fent l’amor i que mai no diria que no a mantenir relacions encara que tingui mal de cap. Llavors va ser quan jo vaig dir que el sexe m’ajuda quan estic refredada. No dic que faci servir el sexe per curar-me, sinó que si tens una bona relació sexual quan estàs congestionada… doncs sí, se’t queda tot net i obert. Respires millor i tens la sensació d’haver-te descongestionat”. Això va donar peu a una broma picant de Pablo Motos que li va fer molta gràcia: “Jo no sóc metge, però crec que el Vicks Vaporub no es frega”.

David Muñoz i Cristina Pedroche revelen quin pacte tenen des de fa temps | Antena 3

Cristina Pedroche, sincera en una secció plena de preguntes íntimes

En una de les seccions del programa, les formigues li preguntaven a Cristina Pedroche si considera romàntic o pertorbant certes situacions. Ha dit que li sembla maco que es faci un comiat de solter conjunta si els amics tenen bona relació, també que creu que és molt maco que la parella rebi un massatge de manera conjunta en la mateixa habitació, cantar una cançó davant de l’altre i dur una disfressa a joc amb la parella el dia de Carnaval. No s’ha posat d’acord en pràcticament cap pregunta amb el presentador, ni tan sols quan ell defensava que fer una guerra de pintura amb la parella pot ser divertit i romàntic.

Trancas y Barrancas hacen elegir a @CristiPedroche entre lo romántico y lo grimoso #PedrocheEH pic.twitter.com/rYFxMb7uOp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2022

A més a més, han volgut preguntar-li si creu que ella s’enamoraria d’algú en cas d’entrar en un reality com Love island: “Doncs crec que no perquè, encara que semblo una boja, després sóc una persona molt reservada. Crec que davant de la televisió no faria les coses que fan ells o les coses que es diuen. Ells es prometen l’amor per sempre quan només porten dues setmanes, quan jo no sé si ho faria. Ara, també us dic que reconec que puc semblar contradictòria en dir això perquè jo vaig venir aquí dos mesos després de començar amb David i vaig dir obertament que em casaria amb ell”. Segons el seu company, això es deu a que els sentiments es magnifiquen en antena: “No sé, suposo que quan surts a televisió tot el que et passa ho fa multiplicat per 10.000”.