Cristina Pedroche, assetjada a Instagram: “M’envien fotos eròtiques”

Cristina Pedroche està d’enhorabona. La presentadora i col·laboradora de Zapeando estrena aquest diumenge la segona temporada de Love island, el reality de Neox en el que reuneixen un grup de joves en una illa amb l’únic objectiu de trobar parella. En la primera temporada només va aconseguir un 1,3% de share de mitjana, un autèntic desastre. Des de la productora justificaven la renovació amb els pics del 5% que van aconseguir entre els joves, una acollida molt discreta però que confien que millori ara que el programa s’ha fet més conegut.

Per tal de promocionar aquesta novetat televisiva, Cristina Pedroche ha concedit una entrevista a Bluper en la que ha parlat de televisió i també d’altres temes més personals. En primer lloc, ha deixat clar que li agrada molt aquest projecte perquè per a ella és “un joc”. Què ha après d’aquesta experiència? “Que els joves tenen moltes ganes de passar-s’ho bé, que són divertits i no tenen vergonya. L’equip de càsting és increïble i han trobat el millor del millor”. El que no vol és que el missatge del programa es malinterpreti “No ets més feliç per tenir parella, aquest simplement és un format amb la mecànica que només seguiran si tenen parella… però no és una metàfora de la vida perquè el més important en la vida real és l’amor propi”.

#LoveIsland estreno de una nueva temporada el próximo domingo en @neox. 💥



¿Preparadxs para el regreso de la competición más sexy de la televisión? 😏 😎 pic.twitter.com/CDmYW0sWHG — Love Island España (@LoveIslandESP) May 15, 2022

Cristina Pedroche denuncia patir assetjament a la xarxa

La presentadora és una de les famoses més mediàtiques de la televisió, el que fa que sempre estigui en el focus. Això sembla donar ales a alguns homes per enviar-li missatges molt desagradables a través d’Instagram i així ho ha denunciat: “M’envien fotografies dels seus penis i això em sembla assetjament. Si algú pensa que aquesta és una manera de lligar, doncs pensa malament. Per lligar funciona moltíssim fer riure i tenir com a base l’amistat, jo mateixa sempre he intentat que la meva parella fos el meu amic i em fes riure”. La tertuliana està casada amb David Muñoz, l’exitós cuiner del DiverXO amb qui publica fotografies romàntiques sempre que té ocasió. Es mostren molt enamorats i això fa que molts els considerin una de les parelles més consolidades del star-system actual.

Com és habitual sempre que s’estrena un programa, els presentadors tenen molta pressió per l’audiència que aconsegueixi la primera emissió. Normalment aquesta és la més vista o, si més no, la que marca quin grau d’interès hi ha entre els teleespectadors. Està preocupada Cristina Pedroche? “Jo miro les audiències cada matí per saber què funciona més i què menys. Ara bé, les xifres no volen dir que el format sigui més bo que un altre perquè hi ha coses que funcionen que crec que no són tan bones com d’altres increïbles que no funcionen. Jo estic molt contenta amb la repercussió que ha tingut Love Island perquè no s’hauria renovat si els directius no pensessis que aquest és un èxit. A la gent no li agrada gastar diners en alguna cosa que no funciona. Estaré contentíssima només amb repetir les dades de l’any passat”.

Cristina Pedroche promociona Love Island | Atresmedia

No ha volgut fer molts spoilers sobre aquesta nova temporada, però sí que ha deixat caure que el càsting és molt potent: “Hi ha hagut unes 5.000 persones que s’han presentat i s’han escollit els millors perfils”. I sobre les crítiques a què només hi hagi parelles heterosexuals, què hi diu? “És per una qüestió de mecànica, que només hi ha heterosexuals. Si hi hagués homosexuals o bisexuals, hauríem de canviar-ho tot. Tant de bo hi hagués una edició LGTBI, estaria encantada de presentar-la i sé que no és una cosa que s’hagi descartat… així que mai se sap. No em sembla bé que s’acusi Atresmedia de no tenir diversitat quan tenen productes com Veneno o Drag Race“.