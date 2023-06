Xantal Llavina està d’enhorabona. La locutora de ràdio ha acabat la quimioteràpia després de sis mesos molt durs, setze sessions amb les quals ha intentat superar la batalla contra el càncer de pit. Ella mateixa va anunciar que li havien diagnosticat aquesta malaltia el passat desembre, un mal tràngol sobre el qual ha anat informant públicament per tal de tranquil·litzar els seus seguidors.

Molt sincera i transparent fins al final, així s’ha mostrat en aquest procés tan dur: “S’acaben setze sessions vermelles i blanques amb moments molt dolents i molt bons. Per això vull agrair públicament el paper tan important que tenen les infermeres i els metges mentre els pacients fem quimioteràpia i estem, com a mínim, dues hores endollades amb una màquina. Vull agrair de tot cor la gran feina de les infermeres de l’Hospital de Barcelona pel seu gran tracte i feina aquests mesos”. També ha aplaudit l’ajuda dels seus “metges extraordinaris”, amb els qui diu que ha mantingut xerrades sobre el càncer i l’estrès emocional.

En el seu perfil d’Instagram, Xantal Llavina s’ha sincerat sobre el final d’aquesta etapa: “La quimioteràpia l’he viscut com una amiga amb la qual ens havíem de portar bé. Ha reduït i ara queda l’operació la primera setmana de juliol. Cuideu la salut, mengeu bé, feu exercici, no fumeu, no tingueu estrés i sigueu feliços! Diuen que viure això com diu la meva amiga ens farà viure més intensament la vida! Gràcies a la meva família, als meus amics i amigues i a tots i totes per la vostra estima i suport!”.

Quim Masferrer ha aplaudit les bones notícies de la mare de la seva filla, a qui ha felicitat a través de les plataformes digitals: “Som-hi! Ja queda molt poquet! Ets molt valenta“.

Com dèiem, la periodista ha anat compartint totes les novetats sobre la seva evolució. En el comunicat en què anunciava estar malalta, va reconèixer que ho feia públic perquè havia de deixar de presentar el seu programa de Catalunya Ràdio uns mesos i volia explicar per què: “Quan et donen la notícia és un xoc gran, entren pors i moltes preguntes. També apareix una lucidesa molt gran de pensar, parar, escoltar els teus metges, fer-los cas i posar tota l’energia positiva en curar-te”. El passat mes de febrer, també va mostrar-se molt contenta perquè havia acabat les sessions de quimioteràpia més dures.

Una bona notícia que ha alegrat molt els seus seguidors i familiars, els qui han omplert l’última publicació d’aplaudiments i bones paraules.