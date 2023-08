Xantal Llavina explica el que li ha ensenyat el càncer

La periodista Xantal Llavina ha passat un any molt dur a conseqüència del càncer de pit que li van diagnosticar. En un missatge molt emotiu a Instagram en motiu del seu aniversari, Llavina ha explicat el que li ha ensenyat aquesta dura malaltia. “La volta al sol més desitjada”, ha començat el text per acompanyar una imatge on se la veu en un jardí. “El càncer m’ha ensenyat a valorar encara més les persones importants de la meva vida. A parar de guardar coses per a una ocasió especial“, ha escrit com a primeres dues lliçons de la malaltia. Per a Llavina, “cada dia és especial”, una mena de regal de la malaltia que li ha ensenyat a “viure intensament els moments i els anys”. “A no tenir gens de por i a tenir menys filtres”, ha afegit.

Llavina ha conclòs el missatge assegurant que aquest any de càncer li ha canviat “la perspectiva de com vull viure la resta de la meva vida”. La periodista acompanya el missatge amb diversos hashtags que acompanyen el text i el seu sentit: “Gràcies vida, gràcies família, gràcies amics i amigues, cuidem la salut, per molts anys, a tots i totes”.

Feliç per haver acabat la quimioteràpia

La locutora de ràdio està d’enhorabona des del juny, quan va acabar la quimioteràpia. Han estat mesos molt durs per a la periodista: sis mesos on ha viscut setze sessions molt dures de tractament amb les quals ha intentat superar la batalla contra el càncer de pit. La malaltia li va ser diagnosticada el passat desembre i Llavina ha anat explicant tot el procés per tranquil·litzar els seus seguidors.