Xantal Llavina ha estat l’entrevista estel·lar del retorn del Planta Baixa. La periodista s’ha sincerat amb Agnès Marquès sobre el càncer que ha patit i que, afortunadament, ha pogut superar després d’uns mesos de lluita. Va ser realment emocionant veure l’homenatge i els aplaudiments que va rebre dels seus companys durant la presentació de la nova temporada de TV3. En aquesta última intervenció, ha deixat clar que travessar aquesta malaltia l’ha ajudat a adonar-se de moltes coses.

“Ha estat un tractament de nou mesos contra el càncer de mama, una malaltia que han travessat sis mil dones catalanes més. No oblidaré la data del 24 de novembre del 2022, quan vaig anar a fer-me una revisió rutinària al ginecòleg i el meu doctor em va notar un bony al pit. No m’ho podia creure perquè era gran i jo no me l’havia trobat. Aquella tarda vaig anar corrents a fer-me l’ecografia i la mamografia mentre plorava perquè veia la seva cara i veia que no estava bé. Vaig arribar molt nerviosa, em van fer un munt de proves i em vaig adonar que allò no tenia bona pinta. A més a més, en aquell moment m’estava separant i estava enmig de tots els tràmits de la custòdia… tot havia de passar alhora”, afegeix.

Llavina es mostra satisfeta i contenta perquè sap que ha tingut “sort”: “A mi em van dir que el tumor era maligne i que havia de fer sis mesos de quimioteràpia. En aquell moment jo l’única cosa que volia era que el tumor desaparegués i que no creés metàstasi, encara que hagués de dur aquesta perruca que m’ha acompanyat durant set mesos. El càncer és molt complicat d’explicar i això que diem del càncer rosa, m’agradaria que hi hagués més divulgació perquè no és rosa… és un càncer gris i negre que et fa plorar molt”. “He tingut ingressos a l’hospital per culpa de no trobar-me bé i de quedar-se sense defenses, una part que no he compartit a les xarxes socials”, afegeix. Xantal Llavina ha compartit la seva evolució a través de les xarxes per intentar fer divulgació d’aquest tema.

Xantal Llavina confessa que intentar explicar a la filla que tenia càncer no ha estat fàcil

Pel que fa a l’hora d’explicar que estava malalta a la família, reconeix que no va ser fàcil: “Quan vius això t’adones que el més important de la meva vida no és la feina, és la família. Ho gestiones de manera diferent amb els nens petits perquè com li expliques que tens càncer a la teva filla de 8 anys? Ella encara no ho sap. Jo li vaig dir a la meva filla que durant uns mesos estaria més a casa, que estaria una mica més cansada, que a vegades no podria jugar amb ella però que duria perruques. Ella ho va veure molt divertit i no ho entenia. Recordo que vaig anar a comprar una perruca per poder jugar amb ella prèviament”.

“Durant quatre mesos tens por i penses què passarà amb tu. A mi la meva filla m’ha donat forces perquè jo volia continuar sent la seva mare i cuidant-la. Tu ho passes malament, no et trobes bé i estàs enfadada amb el món i la família pateix mentrestant. Els meus pares ho han passat molt malament, però m’ha ajudat a poder tirar. He tingut moltes converses amb amics sobre la vida i el sentit de la vida, en aquests mesos”.

Agnès Marquès entrevista Xantal Llavina | TV3

Deixa clar que et sorprèn com reacciona la gent amb tu: “Jo m’he sentit molt estimada i això, si no passes per aquesta autopista del càncer, no ho vius. Tots aquells que hem viscut això descobrim moltes de les veritats de la vida. Entre elles, que ens preocupem per ximpleries. Hem de viure el present intensament i t’adones de quines són les persones realment importants… Els moments dolents hem de fer que també siguin bons. La salut és el més delicat perquè, de sobte, podem deixar de ser-hi”.

Diu que, com tantes altres dones malaltes de càncer, va buscar quines eren les causes d’aquesta malaltia i ha canviat els seus hàbits des de llavors: “Crec que hem de cuidar més el nostre cos i les nostres emocions”. Ella no volia veure’s malalta i, per aquest motiu, ha optat per dur perruca i gorra en aquests mesos. Una entrevista necessària en què ha aplaudit que cadascú visqui aquest procés tan difícil de la millor manera.