Tamara Falcó marxa de pelegrinatge després de la polèmica ruptura

Tamara Falcó va faltar al lloc de feina dijous passat, el que molts van relacionar amb el mal moment que travessa des que trenqués el compromís amb Íñigo Onieva. L’empresari va enganyar-la amb diverses dones, unes infidelitats que no va reconèixer fins que van filtrar-se els vídeos que les demostraven. L’allau mediàtica va ser tan bèstia que la filla d’Isabel Preysler va decidir marxar d’Espanya uns dies per desconnectar.

Ella mai no ha ocultat que li dona molta importància a la seva fe, en la que ha volgut refugiar-se en aquest moment tan complicat. Tant és així, que ha optat per viatjar de pelegrinatge fins a Lorda en uns dies de resos, pregàries i pau interior: “Gràcies a l’hospitalitat de Madrid per donar-me aquesta oportunitat única de pelegrinar fins a Lorda. No l’oblidaré mai i espero que sigui la primera de moltes. Torno a Madrid feliç”, ha escrit.

Tamara Falcó ha acompanyat aquestes paraules d’un munt de fotos d’aquesta experiència, en la que se l’ha vist amb el vestit tradicional de les voluntàries, a dins de les esglésies, resant i tot acompanyada d’altres fidels a la verge que es troba en aquest santuari dels Pirineus.

Tamara Falcó, vestida de monja a Lourdes | Instagram

I a què s’ha dedicat durant aquests dies tan religiosos? Ho han explicat a Fiesta, el programa dels caps de setmana de Telecinco: “Tamara està vestida amb la roba tradicional de les voluntàries, les que cuiden de persones malaltes durant aquest pelegrinatge”.

Íñigo Onieva, mentrestant, marxa de viatge a Turquia amb la mare

I Íñigo Onieva què fa mentrestant? La setmana passada va concedir les primeres -i úniques- declaracions que ha fet sobre la ruptura en una reaparició mediàtica en què va demanar a la premsa que el respectessin i que deixessin en pau a la seva família. Ara ha tornat a utilitzar el perfil d’Instagram, en el que ha publicat un munt de fotos sobre el viatge que està fent aquests dies per desconnectar de la pressió.

Juntament amb la seva mare, una de les persones que més li ha donat suport en aquesta polèmica, han posat rumb cap a Turquia per gaudir d’un viatge sense fotògrafs i reporters de la premsa rosa perseguint-los.

Íñigo Onieva i la mare, a Turquia| Instagram

Els dos membres de l’exparella han marxat fora d’Espanya uns dies per oblidar-se del terratrèmol que ha generat la seva separació. No obstant això, deuen ser conscients igualment que a la tornada no tot s’haurà acabat màgicament.