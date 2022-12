El nou xicot de Tamara Falcó, begut en un vídeo polèmic

Tamara Falcó podria estar a punt de tornar a patir un altre engany amorós. Des que se sap que li ha donat una oportunitat a Hugo Arévalo, un dels millors amics del seu ex, que les revistes del cor van boges buscant-li draps bruts. El primer que han filtrat és que l’haurien vist fer un petó a una altra noia, una presumpta infidelitat de la que ella no s’ha pronunciat encara. De fet, ella continua dient que encara és aviat i que no tenen clar que la seva sigui una relació formal.

Doncs bé, la història es complica perquè ara Sálvame ha obtingut unes imatges que no faran gens de gràcia a la filla d’Isabel Preysler. En aquest vídeo, que hauria estat filtrat per uns amics seus, se’l veu en una nit de festa: “Està en un autobús amb el micròfon a la mà, cantant en un estat d’ebrietat. És una festa privada en la que estava imitant el Pato Donald, així que no li agradarà que ho vegi tota Espanya quan es publiqui”.

Tamara, en una foto amb Íñigo i Hugo | Telecinco

Isabel Preysler, preocupada per un altre fracàs sentimental de la filla

Des d’Informalia asseguren que la mare de Tamara està molt preocupada per aquesta nova filtració d’un xicot de Tamara. Sembla clar que la noia no té molt bon gust, ja que totes les seves parelles han acabat generant notícies impactants. Fonts properes d’Isabel Preysler diuen que està “espantada”: “Isabel està espantada davant de l’evidència i té por a què la filla torni a rebre un cop sentimental. No s’esperava aquestes seqüències i li ha dit a la filla que vagi amb compte amb aquest home”.

El programa ha tenido acceso a unas comprometidas imágenes de Hugo Arévalo, la nueva ilusión de Tamara Falcó#yoveosálvamehttps://t.co/DJFENE16i7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 21, 2022

Tamara Falcó no té sort i sembla que la polèmica persegueix tots els nois amb qui intenta tenir una relació formal. Ella de moment manté el silenci, així que caldrà esperar per veure si les imatges surten a la llum, si realment són greus i posen el seu amor incipient en perill.